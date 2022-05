Clube do AM de Polo Aquático termina classificatória Nacional invicto

Manaus (AM)- Com ampla dominância, o Clube Amazonense de Polo Aquático “nadou de braçadas” e garantiu sua classificação para a fase final da Liga Nacional – Segunda Divisão, a ser disputada no mês de novembro, em Fortaleza.

Com apoio em passagens aéreas do Governo do Amazonas, a equipe amazonense terminou a competição invicta, vencendo todos os seis jogos disputados em Belém (PA).

“Toda a equipe da Faar parabeniza esses atletas, que foram guerreiros e deram mais um passo importante nesta Liga Nacional. Sabemos da importância em apoiar o desporto amazonense, para que mais resultados como este possam aparecer no cenário local”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Na fase regional, o Clube Amazonense enfrentou os times Remo A, Polo Salvador, Feira de Santana, Remo Master e Fortaleza/Náutico/WP Cearense. A competição aconteceu em formato de pontos corridos, classificando os quatro primeiros para a fase final da Liga Nacional – Segunda Divisão.

Andrews Bastos, que joga na posição ponta direita, que terminou a competição como artilheiro da equipe, fazendo 19 gols e sendo o terceiro maior marcador de todo o campeonato, falou sobre a sensação de ter conquistado essa vaga como melhor equipe do Norte e Nordeste.

“Foi a melhor experiência possível. Os outros times nos achavam mais fracos, e, logo de cara, a gente já enfrentou os times mais competitivos. Não fez diferença, jogamos contra todos e ganhamos de forma implacável. Estávamos bem preparados fisicamente, taticamente e mentalmente. Título invicto e incontestável, seis jogos e seis vitórias”, comemorou Andrews Bastos.

Além da vaga na fase final do brasileiro e o destaque ofensivo de Andrews, o Clube Amazonense de Polo Aquático ainda contou com uma verdadeira “muralha” atuando na sua defesa. Kevin Rojas se destacou no certame regional e foi eleito, pela organização, o melhor goleiro do campeonato.

