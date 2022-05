Tudo pronto para Musk instalar duas estações de satélites no Amazonas

As estações se conectarão com os satélites de baixa altitude que o bilionário tem autorização para operar sobre o território brasileiro até 2027

Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o bilionário Elon Musk já tem tudo pronto para instalar duas estações de satélites em Manaus e em São Gabriel da Cachoeira no espaço de dois meses.

Em entrevista ao site da revista Veja, no último final de semana, Musk disse que voltará ao Brasil em breve para vir à Amazônia conhecer pessoalmente o estado onde os seus próximos projetos serão realizados.

As estações se conectarão com os satélites de baixa altitude que o bilionário tem autorização para operar sobre o território brasileiro até 2027. A ação permitirá a conexão de aproximadamente 1 000 escolas em áreas remotas aos serviços da Starlink dentro da região amazônica.

Musk fala em oferecer serviços gratuitos de conexão às escolas da região.

Alta velocidade

O programa de conectividade da Amazônia conduzido pelo Ministério das Comunicações é um desdobramento do leilão de 5G no país, que arrecadou 47,2 bilhões de reais em novembro.

Nos próximos meses, Fábio Faria licitará mais 7 000 escolas, chegando a um total de 19 000 em todo o país.

“Em regiões mais distantes e isoladas como a Amazônia, estimava-se que essa conexão de alta velocidade chegasse apenas em meados de 2027. Com os satélites, a gente consegue conectar essas escolas imediatamente”, diz o ministro.

Remissão de dívidas

Chegou ontem à Assembleia Legislativa (Aleam) projeto de lei do governador Wilson Lima (UB) que define critérios para a remissão e renegociação de dívidas junto à Afeam para empreendedores prejudicados pela subida dos rios nos municípios que decretaram estado de emergência.

A estimativa é que até R$ 31 milhões em dívidas sejam perdoadas ou renegociadas neste ano por conta da enchente.

A ação faz parte do planejamento da Operação Enchente 2022 que prevê, também, a entrega do Auxílio Estadual, no valor de R$ 300, para famílias que tiveram ruas casas invadidas pela água dos rios.

Arthur e Omar

Novos números divulgados pelo Direto ao Ponto Pesquisas apontam o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), e o ex-governador Omar Aziz (PSD) tecnicamente empatados na corrida eleitoral para o Senado.

Arthur (25,3%) e Omar (23%) travam disputa acirrada, seguidos pelo Coronel Menezes (PL), com 14,7%. A seguir despontam Chico Preto (Avante), com 10,4%, e Luiz Castro (PDT), com 5,5% das intenções de voto.

Mais de mil ouvidos

Entre 09 a 12 de maio, pesquisadores do Direto ao Ponto ouviram 1.530 pessoas, sendo 1.000 em Manaus e 530 na Região Metropolitana (Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva).

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o Nº AM-00595/2022.

Estado violento

Com base em números do estudo do Atlas de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Atlas ODS Amazonas), a doutora e mestre em Antropologia Social da Ufam, Flávia Melo, afirma que o Amazonas é o estado com maiores registros de violência contra a mulher.

Entre os anos de 2000 e 2019, nove cidades se destacaram na elevação dos casos de feminicídios: Manaus, Coari, Eirunepé, Boca do Acre, Iranduba, Borba, Fonte Boa, Novo Aripuanã e Tapauá.

“Dados alarmantes”

“Os dados são alarmantes”, diz a socióloga, sustentando que a média de mortes de mulheres no Amazonas é superior à média registrada em outras regiões do país nos anos pesquisados.

No Estado, é de 5,7 a média de mulheres assassinadas a cada 100 mil habitantes. No restante do país a média é da ordem de 3,5.

Outras cidades violentas são Barcelos, com a média mais alta de 24,2 mulheres a cada 100 mil habitantes, vindo a seguir Beruri (21,4), Canutama (14,3) e Lábrea (13,6).

Ultramaratona

O prefeito David Almeida foi um dos participantes, no domingo (29), da ultramaratona “24 Horas de Corrida, no condomínio Parque Mosaico, localizado no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste.

David correu na categoria de Revezamento, ao lado de atletas de alta performance de Manaus e de mais oito Estados do país.

“Trabalhar a qualidade de vida por meio do esporte é uma das metas a serem alcançadas pela Prefeitura de Manaus”, expressou o prefeito ressaltando a importância de investir no turismo esportivo.

Apelação do Planalto

Para cientistas políticos renomados, como o professor Gregory Michener, da Fundação Getúlio Vargas, o presidente Jair Bolsonaro está usando feriadões e folgas autoconcedidas em dias de expediente normal para realizar ações que o ajudem a melhorar seus índices nas pesquisas de opinião.

A recente visita ao Amazonas, onde participou da Marcha para Jesus, na visão do cientista, foi parte desse esquema de ações em que pontificam “motociatas”, cavalgadas, “jeguiatas” e “lanchaciatas”.

Segundo Gregory, o apelo do Palácio do Planalto por esses eventos ocorre em função da rejeição da população brasileira com relação à gestão bolsonarista, da ordem de 48%, conforme números recentes do Datafolha.

Novo cardeal

Para analistas, a nomeação do arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, como novo cardeal do Vaticano, deve ser associada à preocupação do Papa Francisco com a questão ambiental na Amazônia.

O evento será consumado no Consistório marcado para 27 de agosto, no Vaticano.

Nas redes sociais, vários políticos elogiaram a nomeação, dentre os quais o prefeito David Almeida (Avante), o governador Wilson Lima (União Brasil), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (União Brasil), além de Serafim Corrêa (PSB) e Saullo Vianna (UB).

Também os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) registraram a nomeação de Steiner nas redes.

Federações

Neste 31 de maio se encerra o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para formação de federações partidárias.

Até agora, somente sete partidos se interessaram pelo novo modelo de alianças políticas, o que envolveu as seguintes siglas: PT + PCdoB + PV; PSDB + Cidadania; e PSOL + Rede.

Ao contrário das antigas coligações, a federação exige uma união de partidos por pelo menos quatro anos.

Luto em Apuí

O município de Apuí, no sul do Amazonas, está de luto com a morte do vice-prefeito Ocimar Moreira, ocorrida no domingo (29).

O prefeito Marcos Lise decretou luto oficial de sete dias no município.

Desmatamento

No mundo inteiro, empresas podem perder US$ 80 bilhões (R$ 386 bilhões) se continuarem ignorando o desmatamento em suas cadeias de valor.

O estudo é da AFi (Accountability Framework Initiative) em parceria com o CDP (Carbon Disclosure Project), organização que auxilia companhias e governos a divulgarem seus desempenhos ambientais.

No Brasil, as perdas são estimadas em até US$ 5 bilhões (R$ 24 bilhões).

Impacto de 80 bi

De acordo com a Afi, em nível global, o impacto de US$ 80 bilhões poderia ser evitado com investimentos da ordem de US$ 6,7 bilhões (R$ 32,3 bilhões).

No Brasil, o custo total seria de US$ 680 milhões (R$ 3,2 bilhões).

O descaso quanto ao meio ambiente envolve, principalmente, empresas que exploram óleo de palma, produtos madeireiros, carne bovina, soja, borracha, cacau e café.

Leia mais:

Loucos da Amazônia

Paulo Guedes destila ódio contra a ZFM e parlamentares reagem

A guerra pelo ouro