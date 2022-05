Em cena sangrenta, homem é retalhado até a morte no Amazonas

De forma cruel, a vítima recebeu cortes no rosto, peito e braço

Itacoatiara (AM) – Uma verdadeira cena de filme de terror aconteceu na Rua Armindo Auzier, bairro Jauary 2, Itacoatiara (distante 176 km de Manaus). Augusto Alexandre da Silva, de 43 anos, foi retalhado, por uma arma branca não identificada, e morreu devido a gravidade e quantidade dos ferimentos, nesta segunda-feira (31).

De acordo com o Relatório do Centro Integrado de Operações (Ciops), uma guarnição policial foi acionada para um encontro de cadáver. Ao chegarem lá, encontraram o corpo de Augusto ensanguentado e com inúmeros cortes profundos pelo corpo.

Nas lesões foi possível identificar que os cortes teriam sido no rosto, no peito e no braço. Devido a enorme quantidade de sangue, não foi possível visualizar se haveria mais golpes pelo corpo.

“A vítima apresentava um corte profundo na região do peito, corte no rosto e braço direito, por arma branca. Devido a quantidade de sangue, não foi possível identificar outras lesões”, revelou o relatório do Ciops.

No bolso da calça da vítima foi encontrado uma carteira porta-cédulas que continha cartão de compras, cartão cidadão e R$ 40 em espécie. Além disso, na cena do crime também havia um coldre, um recipiente para guardar armas de fogo, que possivelmente, pertencia ao autor do crime.

Nenhum boletim de ocorrência foi registrado por familiares informando sobre a morte da vítima. A Delegacia Especializada de Polícia de Itacoatiara vai investigar se Augusto tinha desafetos e o que teria motivado a morte do homem.

O corpo foi removido e levado ao necrotério do Hospital Municipal José Mendes.

