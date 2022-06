TCU autoriza leilão de concessão de Congonhas e outros 14 aeroportos

Manaus (AM) – O Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval nesta quarta-feira (1) para o governo federal leiloar a concessão do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de outros 14 terminais no país.

O relator do processo, ministro Walton Alencar, afirmou que não houve irregularidades e que o processo de desestatização pode continuar.

“Não foram identificadas quaisquer irregularidades ou impropriedades que desaconselhem a continuidade da sétima rodada de concessões aeroportuárias”, ressaltou.

Com o sinal verde, o Ministério da Infraestrutura deve realizar o leilão na primeira ou segunda semana de agosto. O certame será dividido em três blocos, com previsão de arrecadar R$ 7,3 bilhões em investimentos.

Entrarão no leilão os aeroportos de:

Congonhas e Campo de Marte (SP);

Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã (MS);

Belém, Santarém, Marabá, Parauapebas e Altamira (PA);

Jacarepaguá (RJ);

Montes Claros, Uberlândia e Uberaba (MG); e

Macapá (AP).

Inicialmente, o Aeroporto Santos Dumont estava na lista, mas foi excluído em fevereiro após pedido do governo do Rio de Janeiro. A expectativa é que essa concessão aconteça no segundo semestre de 2023, junto com o terminal do Galeão.

Leia mais:

Governo investe R$ 60 milhões na modernização de aeroportos de oito cidades do interior

Serviço de bordo em voos nacionais começa a ser retomado neste domingo (22)

Guedes diz que governo estuda liberar FGTS para população pagar dívidas