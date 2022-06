Homem é preso por tentativa de feminicídio contra ex-companheira em Manaus

Manaus (AM) – Um funcionário público, identificado como Jorge José Gonçalves Mota, de 56 anos, foi preso por tentativa de feminicídio e violência doméstica na tarde desta quarta-feira (2), em um ramal localizado na BR 174, no município de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus.

A ação policial ocorreu através da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), sob o comando da Delegada Débora Mafra, em cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o acusado, pelo crime de tentativa de feminicídio combinado com a violência doméstica contra a sua ex-companheira, de 47 anos. O crime ocorreu no dia 24 de maio deste ano.

O crime

Na ocasião do crime, a vítima estava lavando louça para ir embora da casa, pois iria se mudar para a residência da sua mãe. No local, estavam somente ela e o acusado, quando o ex-marido se aproximou por trás, com uma faca, e desferiu um golpe em seu pescoço.

A vítima relatou às autoridades que ela entrou em luta corporal com o homem, segurando a lâmina da faca, cortando ambas as mãos, momento que ele bateu a cabeça no chão, diversas vezes, a ponto de quebrar os seus dentes. Ela ainda relata que ele tentava cortar o seu pescoço com a faca, até que a lâmina da faca se quebrou.

No momento em que ele foi buscar outra faca, ela informou que aproveitou para fugir do local. Ao sair da casa, a mulher encontrou seu filho e seu sobrinho, os quais a seguraram, pois a mesma estava desmaiando por perder muito sangue.

O criminoso aproveitou a situação para fugir do local. O filho da vítima e sobrinho tentaram segurar o carro dele, inclusive quebrando uma janela do veículo, mas não tiveram êxito.

O crime foi registrado na DECCM, onde a vítima solicitou as medidas protetivas de urgência. Após investigações sobre o paradeiro do homem, que havia fugido, ele foi localizado no ramal mencionado e recebeu voz de prisão.

O criminoso foi encaminhado para a DECCM e será conduzido a audiência de custódia, pelo cumprimento do mandado de prisão, ficando à disposição da justiça.

