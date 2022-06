Sebrae lança campanha de renegociação de dívidas

Cerca de 14 mil micro e pequenas empresas podem ser beneficiadas com a iniciativa, segundo estimativa do Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançou na última semana uma campanha nacional de renegociação de dívidas. O movimento será marcado por diversas iniciativas de estímulo à regularização de débitos.

A campanha conta com a participação de instituições financeiras e tem apoio da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (Sepec).

O objetivo da ação, segundo o Sebrae, é apoiar os pequenos negócios que possuem empréstimos com parcelas em atraso, inclusive aquelas com garantia do Fundo de Aval do Sebrae (Fampe). Estima-se que cerca de 14 mil empresas podem ser beneficiadas.

“A proposta dessa iniciativa é oferecer melhores condições aos micro e pequenos negócios para renegociar suas dívidas e voltar à normalidade dos fluxos de pagamento” , informou o Sebrae.

A entidade vai prover orientação financeira às empresas que queiram readequar seu fluxo de caixa às nova condições do empréstimo. Na média, 59% dos pequenos negócios tem mais de um terço dos custos mensais comprometidos com dívidas e empréstimos.

Ao longo do mês de junho, a Campanha Nacional pela Renegociação contará com programação de palestras. Por meio do canal oficial do Sebrae no Youtube, os empreendedores que têm interesse em renegociar seus débitos poderão conhecer mais sobre as condições de cada instituição financeira.

