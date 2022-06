O Dia dos Namorados tem atraído casais para locais com belezas naturais no Amazonas

Manaus (AM) – Quem ainda não escolheu o presente para a pessoa amada ou não fez a programação romântica para o Dia dos Namorados não faltam alternativas. Comemorado no dia 12 de junho, a data especial é pretexto para muitos casais apaixonados escolherem destinos para desfrutarem dos cenários paradisíacos das belezas amazônicas. Do ponto de vista econômico, as datas comemorativas têm um papel crucial nas economias.

Em relação ao ano passado, o turismo nacional faturou R$ 15,4 bilhões, com alta de 43,5%. Quando comparados ao mesmo mês de 2019, o setor de aproxima dos patamares anteriores à pandemia, mesmo que os números apresentem uma porcentagem 7% inferior. Os dados são do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Para apurar as expectativas de consumo para essa importante sazonalidade do calendário comercial, o levantamento feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), no período de 10 a 20 de maio, aponta que cerca de 2% dos amazonenses desejam ganhar “Viagens e Passeios” no Dia dos Namorados.

Destinos como a Gruta da Judéia, Caverna do Maroaga, Lagoa Cristalina, Fervedouro do Maranhão, localizados no município de Presidente Figueiredo (distante 117 km de Manaus) são os pontos mais procurados pelos casais apaixonados que buscam desfrutar de passeios no coração da Floresta Amazônica.

Belezas naturais de Presidente Figueiredo são opções para os casais no Dia dos Namorados Foto: Reprodução /AET

Para os casais apaixonados, buscar destinos com belezas naturais é uma alternativa para fugir da rotina diária. Em comemoração ao Dia dos Namorados, o casal Thalita Lima Bandeira e Felipe Santiago Bernardes não encontrou alternativa melhor do que passar a data próximo ao ambiente amazônico.

“Estamos bem ansiosos! Era uma coisa que já queríamos fazer há um tempo, como é nosso primeiro Dia dos Namorados, decidimos aproveitar a data e, como o Dia dos Namorados caiu no final de semana, logo no domingo e no dia que temos livre, coincidiu certinho. Procuramos outras coisas para fazer, jantar, cinema, mas achamos podíamos fazer algo mais diferente. Gostamos de estar perto da natureza, ver belezas naturais, fotografia e o passeio turístico que durará o dia todo, foi perfeito”, explica.

O proprietário da agência Figueiredo Turismo, Wesley Henrique, destacou que a empresa investe fielmente na comemoração dessas datas, buscando que os casais vivam a melhor experiência possível durante o passeio turístico pela Amazônia. Importantes para a prática do ecoturismo, os passeios na Amazônia brasileira atraem moradores da região e turistas.

“A agência busca que as datas comemorativas sejam comemoradas da melhor forma e, no dia 12 de junho, não poderia ser diferente. Visando isso, foram criados passeios que acolhem os casais apaixonados ao longo de todo o mês, com rotas que atraem o público. Vamos aumentar o número de passeios com saída para Presidente Figueiredo aos finais de semana. Também investimos em equipamento fotográficos para dar aos casais lindas fotos sem custo adicional. Porém, estimamos uma alta demanda de procura por pessoa nesse período de junho, tanto público regional quanto turistas que vem de fora se aventurar no Amazonas”, afirmou.

Wesley ressalta ainda que a demanda para os passeios é alta e que as vagas para o dia 12 de junho já esgotaram. Para atender a procura, a agência Figueiredo Turismo precisou abrir um novo espaço para passeio na data comemorativa.

“Sempre em datas comemorativas há uma grande demanda por passeios em Presidente Figueiredo, temos observado que após esse período de pandemia as pessoas procuram com mais frequência as saídas para à Terra das Cachoeiras” , apontou.

Rio Preto da Eva

Localizado a poucos minutos de Manaus, o município de Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros) também é uma alternativa para os casais que procuram lindas pousadas e balneários encantadores. O período comemorativo é observado pelos empresários como o retorno dos clientes após os dois anos de pandemia.

Balneário Três Irmãos (Foto: Divulgação)

Os proprietários do Balneário e Pousada Três Irmãos, localizado no quilômetro 11 da comunidade Água Branca, no município de Rio Preto da Eva, já estão com a agenda lotada para o Dia dos Namorados e se preparam para atender os casais na data comemorativa. O balneário traz para os clientes uma ornamentação especial e um jantar romântico.

“No momento, já estamos com todos os quartos da pousada ocupados. Nossa demanda sempre foi maior em datas especiais. Vamos ter um jantar romântico para os casais hospedados e ornamentação especial nos quartos para que eles desfrutem da melhor maneira da estadia aqui. É um período que nos deixa muito otimistas por atrairmos clientes” , disse a empresária Luciana Afonso, proprietária do local.

Novo Airão

Em Novo Airão (há 194,8 km de Manaus), dentre os passeios mais procurados estão o roteiro do Parque Nacional de Anavilhanas e da Gruta de Madadá. Dono de uma agência de turismo no município, o empresário Reciclei Silva declarou que passou por um período conturbado durante a pandemia e agora os clientes voltaram a aparecer.

Novo Airão conta com ilhas brancas e prais para casais aproveitarem Foto: Reprodução / AET

“São belíssimos roteiros procurados nessa época por casais. A divulgação ainda está devagar porque agora que os clientes começaram a voltar. Passamos um período muito difícil na pandemia” , pontuou o empresário.

Em meio à pandemia de coronavírus, o índice de atividades turísticas despencou 36,7% em 2020 frente a igual período de 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em março, com a retomada das atividades, o faturamento das empresas nacionais do setor do turismo atingiu R$ 15,3 bilhões em janeiro, 22,9% a mais que o registrado no mesmo mês de 2021.

*com colaboração de Suyanne Lima

