David Almeida firma apoio à Wilson Lima durante evento do Avante

Manaus (AM) – Em evento de filiação partidária do Avante que ocorreu na noite desta quinta-feira (2), o prefeito David Almeida (Avante), afirmou apoio à reeleição do governador Wilson Lima (UB), no pleito de 2022. O anúncio ocorreu após o lançamento de candidatura dos pré-candidatos a deputado estadual, e federal do partido, que foi realizado no Studio 5, no Distrito Industrial, na zona sul da capital.

Durante discurso David Almeida afirmou que pela primeira vez na história do Amazonas, um político iria anunciar apoio antes das convenções. O prefeito ressaltou que não seria como outros políticos que anunciam apoio apenas um dia antes das convenções.

“O que eu vou fazer hoje nunca foi feito na história do nosso estado. Eu não tenho medo de assumir minhas posições, muito menos de expor minhas convicções. Eu ando de cabeça erguida nessa cidade e quero poder também andar de cabeça erguida no meu estado” , disse David.

Ainda durante o discurso o prefeito falou que o governador Wilson Lima já havia manifestado um possível apoio à reeleição dele, durante uma reunião com prefeitos. E com isso ele faria o mesmo com muita confiança.

“O Avante, a nossa bancada, o nosso partido, a nossa militância, vai lhe apoiar. Eu estou aqui declarando em nome do Avante, como presidente estadual do partido, o apoio total e restrito a sua jornada de reeleição, para juntos transformarmos a história do Amazonas” , destacou David Almeida.

O governador Wilson Lima agradeceu o apoio de prefeito ressaltando alguns dos projetos realizados em parceria com a prefeitura. Wilson declarou “Tamo junto e ninguém aparta”.

Em discurso, Wilson Lima aproveitou para alfinetar a oposição e disse: “acabou a era de governador se achar imperador, se achar inacessível”.

Além disso ele relembrou quando venceu políticos poderosos em 2018. Além do apoio à reeleição de Wilson Lima, outra expectativa era o anúncio do candidato a vice-governador, porém o nome não foi informado. Mas Wilson Lima afirmou que diante desta parceria, o nome que virá para vice em sua chapa, sairá do partido Avante.

Parceria

A parceria entre os representantes do executivo municipal e estadual era prevista após anúncios de pacotes de obras conjuntos em diversas áreas, como infraestrutura e mobilidade urbana. Um deles foi o ‘Asfalta Manaus’, dividido em duas etapas. Ambos já realizaram aparições públicas, demonstrando o trabalho em conjunto.

Em outra ocasião, durante o anúncio da pavimentação dos ramais da Cooperativa e do Pau Rosa, localizados na BR-174, com investimentos de R$ 98,2 milhões, Almeida demonstrou gratidão ao apoio de Lima e declarou que a parceria tem o objetivo de ajudar no desenvolvimento de Manaus.

Nomes confirmados

O Avante trabalha para eleger ao menos dois deputados federais. Na lista constam o nomes conhecidos como Hissa Abrahão, Abdala Fraxe, Ronaldo Tabosa e Willace Oliveira.

Todos os seis vereadores do Avante da Câmara Municipal (CMM) foram confirmados pré-candidatos. Os nomes dos pré-candidatos para deputados federais são: Criistina Paiva, Liliane Araujo, Marcel Alexandre, Marcelo Serafim, Lissandro Breval, Hissa Abraão, Marcio Paixão.

A união demostra a força de Wilson Lima e David Almeida nas representações deste ano eleitoral.

Leia mais:

Sabá Reis oficializa filiação ao Avante com festa em Manaus

“Meu compromisso com o senhor está firmado”, diz Wilson Lima a David Almeida

Prefeito David Almeida apoia medidas anunciadas pelo Governador Wilson Lima em defesa da ZFM

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook