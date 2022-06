Manaus (AM) – Vídeos que tomaram repercussão em redes sociais mostram o tenente da Polícia Militar e servidor da Casa Militar, Dilson Castro, invadindo um condomínio privado e perseguindo clientes de um café regional com uma viatura da instituição. O fato ocorreu neste domingo (12).

De acordo com testemunhas, a discussão começou no estabelecimento comercial, que é de propriedade do policial, e ocorreu devido a pedidos dos clientes que não foram servidos. Eles teriam se recusado a pagar pelos determinados itens, fato que gerou a discussão.

Em vídeo divulgado à imprensa, Dilson afirmou que tomou tal atitude para defender seus direitos como comerciante e que, desde o começo, a família demonstrou que não tinha intenção de pagar pelo que consumiu configurando um possível ‘calote’.

O policial utilizou a viatura policial descaracterizada e seguiu a família até o condomínio onde eles moram, invadindo a propriedade. Tudo foi filmado e divulgado em redes sociais.

A família perseguida, no entanto, afirma ter efetuado o pagamento de parte do valor total referente aos pedidos, que consumiram ainda no início da discussão, no estabelecimento comercial.

Em nota, o Governo do Amazonas informou que um procedimento para apurar o caso será aberto pela Polícia Militar do Amazonas. O servidor será afastado de suas funções. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

Confira o vídeo:

Leia mais:

Durante ação pelas ruas de Manaus, subtenente atira acidentalmente na própria perna

Wilson Lima entrega 48 viaturas para as polícias Civil e Militar

Indígenas protestam contra Bolsonaro e pedem justiça por Bruno Pereira e Dom Phillips