Durante ação pelas ruas de Manaus, subtenente atira acidentalmente na própria perna

O subtenente estava com a mão no gatilho e ao passar por uma ponte de madeira no bairro Armando Mendes, atirou acidentalmente contra a perna direita

Manaus (AM) – O subtenente da Polícia Militar, Cleuzemir, atirou acidentalmente na perna direita durante uma ação das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus, na noite desta quinta-feira (5). Apesar do ferimento, o PM foi socorrido e não corre risco de vida.

De acordo com o cabo Sidney, que estava no momento acidente, a equipe estava realizando uma ronda no bairro Armando Mendes, e o subtenente Cleuzemir estava com a mão no gatilho. Quando passaram por uma ponte de madeira, a arma disparou e atingiu a perna do policial.

O subtenente foi socorrido pela equipe e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, no qual receber atendimento no local e o ferimento foi suturado. Após o procedimento, Cleuzemir recebeu alta e se recupera em casa.

