PF ratifica que ‘nada foi encontrado’ durante buscas por indigenista e jornalista

As investigações continuam sendo realizadas de forma técnica, sem que esforços materiais e humanos sejam poupados para a completa elucidação do caso

Desaparecimento no AM

Manaus (AM) – A Polícia Federal do Amazonas informou, nesta segunda-feira (13), que ‘nada foi encontrado’ durante as buscas pelo jornalista Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira. A atualização foi divulgada pelo Comitê de Crise. Eles estão desaparecidos desde o dia 5 de junho e, segundo a entidade, as buscas aconteceram até as 17h (horário de Manaus) nesta segunda-feira.

De acordo com a PF, além dos esforços concentrados no referido local, as buscas continuam nas demais áreas do Rio Itaquaí e as investigações continuam sendo realizadas de forma técnica, sem que esforços materiais e humanos sejam poupados para a completa elucidação do caso.

Quanto ao material orgânico aparentemente humano e as amostras de sangue encontradas na embarcação de Amarildo da Costa, 46 anos, estão sendo periciados e o resultado deverá ser divulgado ainda esta semana.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Indígenas protestam contra Bolsonaro e pedem justiça por Bruno Pereira e Dom Phillips

Após declaração de mulher de jornalista, PF diz que corpos ainda não foram encontrados no AM

Corpos de jornalista e indigenista são encontrados no AM, confirma mulher de Dom Phillips