Corpos de jornalista e indigenista são encontrados no AM, confirma mulher de Dom Phillips

A mulher de Dom Philips, Alessandra Sampaio, disse que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, que estavam desaparecidos desde domingo (5), no Amazonas, foram encontrados mortos. A informação foi confirmada ao jornalista André Trigueiro, do O Globo.

Bruno e Dom estavam desaparecidos havia mais de uma semana na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. A Polícia Federal informou à Alessandra que os corpos precisam passar por perícia.

Bruno e Phillips tinham sido vistos pela última vez quando chegaram à comunidade São Rafael por volta das 6h de domingo. No local, eles conversaram com a esposa do líder comunitário apelidado de “Churrasco”. De lá, eles partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao destino.

Ameaças

Segundo a Univaja, Bruno Pereira recebia constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores.

“Enfatizamos que na semana do desaparecimento, conforme relatos dos colaboradores da Univaja, a equipe [Bruno e Phillips] recebeu ameaças em campo. A ameaça não foi a primeira, outras já vinham sendo feitas a demais membros da equipe técnica da Univaja, além de outros relatos já oficializados para a Policia Federal, ao Ministério Público Federal em Tabatinga, ao Conselho nacional de Direitos Humanos e ao Indigenous Peoples Rights International”, destacou a entidade, na segunda-feira.

Objetos pessoais encontrados

No domingo (12), a Polícia Federal afirmou ter encontrado uma mochila, sandálias e documentos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde o dia 5 deste mês.

Conforme a PF, foram percorridos cerca de 25 km, com procuras minuciosas pela selva, em trilhas existentes na região, áreas de igapós e furos do Rio Itaquaí.

“Na região onde se concentraram as buscas foram encontrados objetos pessoais pertencentes aos desaparecidos, sendo 1 (um) cartão de saúde em nome do Sr. Bruno Pereira, 1 (um) calça preta pertencente ao Sr. Bruno Pereira, 1 (um) chinelo preto pertencente ao Sr. Bruno Pereira, 1 (um) par de botas pertencente ao Sr. Bruno Pereira, 1 (um) par de botas pertencente ao Sr. Dom Phillips e 1 (uma) mochila pertencente ao Sr. Dom Phillips contendo roupas pessoais”, informa a nota.

As buscas, conforme a PF, segue com busca fluvial e com reconhecimento aéreo na região do Rio Itaquaí, especialmente na área onde foi encontrada uma outra embarcação aparentemente de propriedade de Amarildo da Costa Oliveira, que se encontra com prisão temporária decretada por conta dos fatos.

