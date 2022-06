Suspeito é baleado ao tentar roubar arma de vigilante em balneário de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Janrai de Azevedo Ramos, de 37 anos, foi baleado, na manhã desta segunda-feira (20), após tentar roubar a arma de um vigilante de um balneário localizado na avenida Constantinopla, no bairro Alvorada, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações do balneário, o suspeito se passou por entregador e abordou o vigilante, da empresa contratada para fazer a segurança do local, com a intenção roubar a arma dele. Houve luta corporal entre os dois e o homem foi atingido com dois tiros, sendo um na perna e um no braço.

O vigilante acabou sendo atingido com um tiro no dedo. Os dois foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar. Após receber alta, o suspeito será encaminhado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

