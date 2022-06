Corpo é encontrado amarrado e com olhos vendados em Manaus

Manaus (AM) – Um corpo, possivelmente de um adolescente, identificado como Isaque Garcia, de 14 anos, foi encontrado às 13h, na tarde desta segunda-feira (20), em uma área de mata no conjunto Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, com marcas de tortura.

De acordo com informações repassadas pelo pai do menino à imprensa, Isaque desapareceu na noite de sexta-feira (17), por volta das 22h, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, quando saiu para comprar comida.

Testemunhas contaram ao pai que no momento em que voltava para casa o adolescente foi surpreendido por dois homens que o agrediram fisicamente. O adolescente desmaiou por conta das agressões. Ele foi colocado em cima de uma moto e levado para um local desconhecido.

Isaque morava com a mãe, mas aos finais de semana ia para a residência do pai. Os familiares do menino receberam informações do ponto onde estava o corpo do jovem e encontraram o corpo no local. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso.

O corpo do sexo masculino estava seminu, com marcas de tortura, mãos amarradas e olhos vendados. Por conta do estado avançado de decomposição, apenas o exame de necropsia irá apontar a identificação oficial do corpo, mas os familiares do adolescente o reconheceram.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionadas para atuarem no local do crime. O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde irá passar por exame de necropsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição Web: Bruna Oliveira

