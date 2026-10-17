Índice péssimo

Índice chegou a 637 na manhã deste sábado (17), enquanto o Amazonas acumulou 1.830 focos de calor em outubro, segundo os dados informados.

Manaus (AM) – Manaus registrou neste sábado (17) a pior qualidade do ar do mundo, após atingir 637 pontos no índice AQI+ da plataforma IQAir, no início da manhã. A fumaça que encobre a capital amazonense é associada às queimadas que atingem o estado e regiões vizinhas, em meio ao aumento dos focos de incêndio e às dificuldades para conter a propagação do fogo.

O índice alcançado colocou a cidade na categoria “perigoso”, a classificação mais grave da plataforma. Nesse patamar, a poluição pode provocar efeitos severos à saúde de toda a população, e não apenas de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. O resultado também superou com ampla diferença os números de cidades asiáticas que costumam aparecer entre as mais poluídas do mundo.

Na mesma manhã, Singapura registrou 226 pontos. Na Índia, Mumbai chegou a 174, enquanto Kolkata e Delhi marcaram 163 pontos cada. Os números mostram a dimensão do episódio de poluição atmosférica enfrentado pela capital do Amazonas.

Fumaça persiste há semanas em Manaus

A situação deste sábado agrava um problema que já vinha afetando a população há semanas. Em setembro, Manaus enfrentou sucessivos episódios de fumaça e índices preocupantes de poluição. No dia 17 daquele mês, a Prefeitura informou que a concentração média de partículas finas MP2,5 havia alcançado 94,7 microgramas por metro cúbico. Em 23 de setembro, a administração municipal colocou a capital em estado de atenção devido à piora da qualidade do ar.

Em outubro, o cenário voltou a se agravar. A fumaça levou à suspensão de aulas da rede municipal e de atividades ao ar livre, como medida preventiva para reduzir a exposição da população aos poluentes. A crise reforça os impactos das queimadas sobre a saúde pública e a rotina dos moradores.

Amazonas acumula focos de calor

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) citados no levantamento apontam que o Amazonas registrou 1.830 focos de calor entre 1º e 17 de outubro. Lábrea lidera a lista, com 257 registros, seguida por Autazes, com 194; Boca do Acre, com 189; Itacoatiara, com 120; e Novo Aripuanã, com 101.

A ocorrência de focos de calor não significa, por si só, que todos sejam incêndios criminosos. No entanto, queimadas ilegais estão entre os fatores que contribuem para a degradação ambiental e para a emissão de fumaça que alcança áreas urbanas.

O que significa o índice de qualidade do ar

O AQI+ é um indicador usado pela IQAir para comunicar o nível de poluição e os possíveis riscos à saúde. Quanto maior a pontuação, pior a qualidade do ar. A plataforma considera diferentes poluentes, incluindo partículas finas e grossas, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono.

Na manhã deste sábado, além do índice de 637 AQI+, a IQAir indicou concentração de partículas finas PM2,5 muito acima dos níveis recomendados para proteger a saúde. Diante do cenário, reduzir a exposição à fumaça, evitar exercícios ao ar livre e manter ambientes internos protegidos da entrada de poluentes são medidas importantes, especialmente para pessoas mais vulneráveis.

LEIA MAIS:

Vídeo mostra queda de avião que matou o empresário amazonense Victor Simões em SP