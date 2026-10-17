CRISE AMBIENTAL

Com a qualidade do ar em nível péssimo, Roberto Cidade convoca reunião de urgência para definir novas medidas contra os incêndios florestais no Amazonas.

Após dez dias de fumaça sobre Manaus, o governador do Amazonas, Roberto Cidade, anunciou neste sábado (17) a convocação, em caráter de urgência, do Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. Segundo ele, a reunião deverá definir novas medidas de combate aos incêndios florestais, fiscalização e proteção à população.

O anúncio ocorre justamente quando a qualidade do ar na capital atingiu uma condição crítica. De acordo com a Defesa Civil de Manaus, a cidade amanheceu com classificação péssima. Às 6h30, a concentração média de material particulado fino (MP2,5) chegou a 401,4 microgramas por metro cúbico (µg/m³), conforme a leitura de 14 sensores da plataforma PurpleAir.

Em pronunciamento, Cidade reconheceu a gravidade do cenário e afirmou que é necessário intensificar as ações. “Mas a situação continua grave. E precisamos agir com ainda mais intensidade”, declarou.

O governador também afirmou que muitos incêndios florestais são criminosos e ameaçam a saúde e a vida de milhares de famílias. Diante da persistência da fumaça, a convocação do comitê deverá estabelecer novas estratégias para enfrentar a crise.

Medidas de combate

Durante o pronunciamento, Roberto Cidade citou ações que o governo estadual já adotou para enfrentar a estiagem. Entre elas estão o programa Amazonas Mais Verde, os investimentos em equipamentos, viaturas e tecnologia e o reforço no Corpo de Bombeiros.

Segundo os dados apresentados pelo governador, mais de mil bombeiros foram mobilizados. Além disso, o Estado contratou 153 brigadistas florestais e ampliou de 11 para 25 o número de municípios do interior com bases permanentes da corporação.

O governo também proibiu o uso do fogo em todo o Amazonas por 120 dias. Paralelamente, intensificou as operações de fiscalização e combate aos crimes ambientais, reforçou o monitoramento da qualidade do ar e adotou medidas emergenciais para proteger a população.

Com o apoio do Governo Federal, a força-tarefa ganhou reforço de brigadistas e aeronaves para combater os incêndios. Ainda assim, segundo Cidade, a situação exige novas ações, motivo pelo qual o governador convocou o comitê em caráter de urgência.

Governador promete rigor contra incêndios criminosos

Além de anunciar a reunião, Roberto Cidade prometeu rigor contra os responsáveis por incêndios criminosos. “Quem provocar incêndios criminosos precisa responder com todo o rigor da lei”, afirmou.

O governador também declarou que o Estado continuará atuando enquanto a população estiver ameaçada. “Não descansaremos enquanto nossa população estiver ameaçada. Proteger vidas e defender o Amazonas são nossas prioridades absolutas”, disse.

Zona Norte registra maior concentração de poluentes

Enquanto a fumaça persiste sobre a capital, os dados da Defesa Civil municipal apontam diferenças na concentração de partículas finas entre as zonas de Manaus. A zona Norte registrou o maior índice, com 450 µg/m³.

Na sequência, aparecem as zonas Centro-Sul, com 416 µg/m³; Sul, com 396 µg/m³; Leste, com 391 µg/m³; e Centro-Oeste, com 331 µg/m³.

Diante da piora da qualidade do ar, a Prefeitura de Manaus suspendeu até domingo (18) as atividades ao ar livre promovidas pelo município. A população também recebeu orientações para reduzir a exposição à fumaça.

Entre as recomendações estão manter a hidratação, evitar exercícios físicos ao ar livre e utilizar máscara PFF2 quando houver exposição à fumaça. Além disso, crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias devem redobrar os cuidados.

A exposição à fumaça pode provocar tosse, falta de ar e irritação nos olhos. Por isso, a Defesa Civil orienta que os moradores acompanhem os alertas oficiais e sigam as recomendações de prevenção.

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