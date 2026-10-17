COMBATE AO FOGO

Ministro da Defesa anunciou o envio de equipamentos com capacidade para mil litros de água cada e avalia reforço das Forças Armadas no Amazonas.

O governo federal prepara o envio de 70 equipamentos com capacidade para mil litros de água cada para reforçar o combate aos incêndios florestais no Amazonas. A medida foi anunciada neste sábado (17) pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, após um pedido do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Braga conversou com o ministro por telefone, ao lado de Marcelo Ramos, e pediu o reforço imediato da atuação das Forças Armadas diante do avanço das queimadas no estado e da fumaça que encobre Manaus.

Antes da ligação, o senador também havia conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, para apresentar a gravidade da situação e defender uma resposta federal mais ampla.

“Manaus está debaixo de fumaça e não existe, na história recente do Amazonas, uma crise igual à que estamos vivendo”, afirmou Braga.

Durante a conversa, o senador destacou a situação de Autazes, um dos municípios atingidos pelos incêndios, e defendeu o uso da estrutura militar instalada no Amazonas, incluindo aeronaves e efetivos, para alcançar as áreas mais afetadas.

Aeronaves podem lançar até 12 mil litros de água

Segundo José Múcio, a Força Aérea Brasileira (FAB) dispõe de aeronaves KC-390 que podem receber sistemas capazes de lançar aproximadamente 12 mil litros de água por operação. O ministro reconheceu, porém, a necessidade de ampliar a disponibilidade desses equipamentos.

Múcio informou ainda que participaria, na tarde deste sábado, de uma reunião com representantes do governo federal e da área militar para avaliar novas medidas. Entre as possibilidades está o reforço de efetivos e equipamentos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

O ministro se comprometeu a apresentar a Braga um retorno sobre as providências definidas após o encontro.

Amazonas registra avanço das queimadas

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Amazonas registrou 1.827 focos de calor entre 1º e 15 de outubro. No acumulado do ano, o número cresceu aproximadamente 120% em comparação com o mesmo período de 2025.

Autazes contabilizou 194 focos nos primeiros 15 dias de outubro, ficando entre os municípios mais afetados do estado.

Em Manaus, a fumaça prejudica a qualidade do ar e aumenta a preocupação com os efeitos da poluição sobre a saúde da população. Autoridades emitiram alertas e recomendaram medidas para reduzir a exposição à fumaça.

A Força Aérea Brasileira já participa das operações no Amazonas. Em 12 de outubro, aeronaves KC-390 realizaram lançamentos de água sobre áreas atingidas pelas chamas. O pedido de Braga busca ampliar a atuação federal e acelerar o reforço das ações contra os incêndios.

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