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Nova fase do TIM Beta oferece 50 GB, redes sociais sem desconto da franquia e acúmulo de internet por R$ 60 mensais

A TIM lançou o BetaCreator, nova fase do plano TIM Beta que combina 50 GB de internet, benefícios digitais e acesso por convite. Por R$ 60, o usuário tem direito a um passe válido por 30 dias. Além disso, a oferta mantém uma das principais características do serviço: a participação de uma comunidade de usuários na evolução do produto.

“O Beta sempre foi mais do que um plano de celular. Ele criou uma comunidade, uma linguagem própria e um sentimento de pertencimento muito raro no setor”, afirma Thompson Gomes, CMO da TIM. Segundo o executivo, a nova oferta preserva essa identidade e, ao mesmo tempo, acrescenta recursos de conectividade, segurança e autonomia.

Além da franquia de internet, o plano permite acumular os dados não utilizados para o ciclo seguinte. Também inclui acesso a redes sociais sem desconto da franquia, ligações e SMS ilimitados e assinatura do Deezer Premium.

Como funciona o BetaCreator

Para entrar no BetaCreator, o consumidor precisa receber um convite de criadores de conteúdo ou integrantes da geração Founder, formada por usuários da comunidade original do TIM Beta. Em seguida, deve validar o código no aplicativo Meu TIM. Depois dessa etapa, tem até 48 horas para adquirir o Passe Beta.

O passe custa R$ 60, vale por 30 dias e precisa ser renovado mensalmente. Com ele, o cliente recebe 50 GB de internet e acessa TikTok, Instagram, Facebook e X sem consumir a franquia de dados. Dessa forma, pode utilizar essas plataformas sem reduzir o pacote principal de internet.

Além desses recursos, o plano inclui benefícios do programa TIM Mais e acesso aos aplicativos Aya Books Light, Aya Ensinah Stand e Bancah Virtual. Já o “Modo Não Cai Nessa”, por meio da EXA Segurança, oferece proteção adicional durante a navegação e o uso de redes públicas de internet.

Comunidade continua no centro

Segundo a TIM, o BetaCreator surgiu após conversas com consumidores em uma comunidade no WhatsApp. Durante esse processo, a empresa considerou sugestões relacionadas à autonomia, à personalização e ao controle do plano. Além disso, a geração Founder teve participação importante nessa evolução.

Criado em 2011, o TIM Beta construiu uma comunidade marcada pelo acesso por convite. Agora, cada integrante do BetaCreator poderá receber mensalmente um convite e compartilhá-lo com até quatro novos participantes. Assim, a operadora mantém o modelo de expansão baseado na participação dos próprios usuários.

A divulgação da nova fase contará com criadores de conteúdo como Diva Depressão, Tet Trem, Amanda Meirelles, Dan Mendes e Bea Hessel. Nos próximos dias, eles apresentarão as novidades e distribuirão convites em seus canais digitais. Dessa maneira, a comunidade também ajudará a ampliar o alcance da oferta.

A TIM começou a apresentar a reformulação no Rock in Rio Brasil 2026, com uma campanha inspirada na cultura dos vazamentos e spoilers. Com o BetaCreator, portanto, a operadora busca preservar a identidade comunitária do TIM Beta e, ao mesmo tempo, ampliar os recursos disponíveis no plano.