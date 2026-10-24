ANIVERSÁRIO DE MANAUS

Capital do Amazonas celebra aniversário neste sábado (24), com força industrial, biodiversidade e patrimônio cultural.

Manaus (AM) – Manaus completa 357 anos neste sábado (24) como uma das cidades mais singulares do Brasil. Cercada pela Floresta Amazônica e banhada pelas águas do Rio Negro, a capital amazonense reúne um dos principais polos industriais do país, biodiversidade de relevância mundial, patrimônio histórico e manifestações culturais próprias. Essa combinação faz da cidade uma potência regional, mas também evidencia o desafio de transformar suas riquezas em qualidade de vida para toda a população.

Com mais de 2 milhões de habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Manaus consolidou-se como centro econômico, político e cultural da Amazônia Ocidental. A capital conecta municípios do interior a mercados nacionais e internacionais e concentra serviços, empregos e oportunidades em diferentes setores.

Zona Franca impulsiona a economia de Manaus

Criada em 1967, a Zona Franca de Manaus transformou a capital em referência industrial nos segmentos de eletroeletrônicos, motocicletas, informática e metalurgia, entre outros. De janeiro a agosto, o Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 165,12 bilhões, segundo dados atribuídos à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A atividade industrial movimenta uma extensa cadeia de fornecedores, transportadores, comerciantes e prestadores de serviços. Ao mesmo tempo, a concentração econômica em torno do modelo de incentivos fiscais reforça a necessidade de diversificar a produção e ampliar investimentos em ciência, tecnologia e inovação.

Nesse cenário, a bioeconomia surge como uma possibilidade de desenvolvimento. Pesquisas com frutos, óleos, sementes e outras matérias-primas amazônicas podem contribuir para a criação de alimentos, cosméticos, medicamentos e novos materiais, desde que a exploração respeite a legislação e os limites ambientais.

Biodiversidade e turismo fortalecem a capital

A proximidade com rios, igarapés e áreas de floresta torna Manaus uma porta de entrada para experiências de turismo de natureza e pesquisas científicas. O Encontro das Águas, o Museu da Amazônia (Musa), o Bosque da Ciência e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé são exemplos de espaços que aproximam visitantes da biodiversidade amazônica.

O patrimônio histórico também integra os atrativos da cidade. O Teatro Amazonas, o Mercado Municipal Adolpho Lisboa e os prédios do Centro Histórico preservam marcas de diferentes períodos, especialmente do ciclo da borracha.

A gastronomia regional, com peixes amazônicos, tucupi, jambu, tacacá e frutas típicas, complementa a experiência cultural e turística. Para ampliar esse potencial, investimentos em conservação, mobilidade, sinalização e qualificação profissional podem fortalecer pequenos empreendedores e comunidades locais.

Cultura mantém viva a identidade manauara

A identidade cultural de Manaus aparece em festas populares, apresentações musicais, danças, artesanato e manifestações ligadas à tradição amazônica. O Boi Manaus, realizado no período do aniversário da capital, valoriza artistas e grupos ligados ao boi-bumbá.

Outro destaque é o festival #SouManaus Passo a Paço, que ocupa espaços do Centro Histórico com atrações de música, dança, teatro, gastronomia e outras expressões artísticas. Os festivais folclóricos dos bairros também ajudam a preservar tradições e fortalecer a participação comunitária.

Além dos grandes eventos, a cultura manauara se manifesta na produção de artistas independentes, na literatura, nas festas religiosas e nos saberes indígenas transmitidos entre gerações. Essas atividades movimentam a economia criativa e reforçam o sentimento de pertencimento da população.

Desigualdade e saneamento desafiam o crescimento

Apesar da importância econômica, Manaus ainda enfrenta desigualdades sociais e problemas de infraestrutura. Dados do Censo 2022 citados no Plano Municipal de Saneamento Básico apontam que 55,8% da população vivia em favelas e comunidades urbanas, o equivalente a aproximadamente 1,15 milhão de pessoas.

As dificuldades de saneamento, drenagem, mobilidade e acesso à moradia adequada mostram que o crescimento econômico não se traduz automaticamente em melhores condições de vida para todos os moradores.

Durante períodos de chuva intensa, alagamentos e deslizamentos atingem áreas vulneráveis. Na estiagem, a redução do nível dos rios afeta deslocamentos, abastecimento e atividades de comunidades que dependem do transporte fluvial. A fumaça das queimadas também representa um problema para a saúde pública e evidencia a relação entre a qualidade de vida urbana e a preservação ambiental.

O futuro de Manaus depende de desenvolvimento sustentável

Ao completar 357 anos, Manaus reúne condições para fortalecer sua posição econômica, ampliar o turismo e investir em atividades ligadas à ciência e à biodiversidade. Para isso, precisa conciliar o desenvolvimento com a conservação ambiental e a redução das desigualdades.

O desafio é fazer com que a riqueza industrial, natural e cultural da capital se traduza em serviços públicos de qualidade, infraestrutura adequada e oportunidades para a população. Mais do que celebrar sua história, o aniversário da cidade também convida a refletir sobre o futuro que os manauaras desejam construir.

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