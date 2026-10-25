ELEIÇÕES 2026

Petista repete desempenho do primeiro turno nos três países e amplia votação; resultado no Japão ainda está em apuração.

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições de 2026 na Austrália, na Nova Zelândia e na China, repetindo o resultado da primeira etapa nos três países. O petista também ampliou sua votação em relação ao primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar nas três nações.

Na Austrália, Lula recebeu 5.290 votos, contra 2.934 de Flávio Bolsonaro. Em comparação com o primeiro turno, o candidato do PT conquistou pouco mais de 700 votos adicionais, enquanto o adversário ampliou sua votação em 355 votos.

Flávio venceu em apenas uma seção eleitoral australiana, a de número 1.963, em Sydney. No local, o candidato do PL recebeu 113 votos, dois a mais que Lula, que somou 111. Nas demais seções, o petista ficou à frente.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 418 votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 121. A votação dos dois candidatos quase dobrou em relação ao primeiro turno, quando o petista havia conquistado 234 votos e o candidato do PL, 64.

Na China, Lula também venceu, com 375 votos, contra 134 de Flávio Bolsonaro. A vantagem do candidato do PT manteve proporção semelhante à registrada na primeira etapa, embora os dois tenham ampliado o número de votos.

Resultado no Japão ainda está em apuração

O resultado do Japão, terceiro país com o maior número de eleitores brasileiros no exterior, ainda está sendo contabilizado. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro venceu no país com ampla vantagem.

Neste ano, 918.876 brasileiros estão aptos a votar fora do país, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esse contingente representa pouco mais de 0,5% do eleitorado brasileiro.

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