Polícia

Grupamento Marte foi acionado para atender ocorrência na Escola Municipal Osmar Pedrosa, no Novo Aleixo; votação seguiu normalmente após a ação policial.

Manaus (AM) –Manaus (AM) – Uma suspeita de bomba nas proximidades de um local de votação mobilizou forças de segurança em Manaus na manhã deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026. O Grupamento Marte, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foi acionado para atender à ocorrência na Escola Municipal Osmar Pedrosa, no bairro Novo Aleixo, zona leste da capital.

Após o acionamento, a equipe especializada adotou protocolos de segurança, que incluíram o isolamento preventivo da área e uma varredura no perímetro para verificar a possível presença de um artefato explosivo.

Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, os policiais realizaram os procedimentos necessários para neutralizar e desmantelar o suposto artefato.

A ação foi concluída sem incidentes. Após a atuação da equipe, o processo eleitoral continuou normalmente na unidade de ensino, sem prejuízo à votação de eleitores e ao trabalho dos mesários.

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