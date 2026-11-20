Presidente Figueiredo

Segundo a Polícia Civil, abusos começaram quando a vítima tinha oito anos; homem também é suspeito de agredi-la e reter benefício social.

Manaus (AM) – Um homem de 69 anos foi preso preventivamente, na quinta-feira (19), suspeito de estuprar, agredir e se apropriar do benefício social da própria filha, de 33 anos, em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), os abusos teriam começado quando a vítima tinha oito anos e se repetido ao longo da vida.

A prisão foi realizada por equipes da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na zona rural do município. A vítima apresenta dificuldades na fala e na locomoção, além de deficiência visual.

De acordo com a delegada Beatriz Andrade, a mulher morou com o pai e a mãe durante a infância, período em que os abusos teriam ocorrido. Na juventude, passou a viver com uma irmã e uma tia. Em 2025, voltou a morar apenas com o pai, quando, segundo as investigações, as violações foram retomadas.

Agressão com facão

Ainda conforme a Polícia Civil, em 5 de setembro deste ano, o homem teria atingido a filha com um golpe de facão no pescoço. A gravidade dos ferimentos exigiu atendimento médico. Na unidade de saúde, a vítima relatou as agressões, e os profissionais fizeram a denúncia.

Benefício retido

As investigações também apontam que o suspeito ficava com o dinheiro do benefício social recebido pela filha. Segundo a delegada, ele recebia os valores em nome da vítima, mas não repassava o dinheiro nem comprava os itens básicos de que ela precisava.

A delegada relatou que a mulher apresentou sofrimento psíquico durante o atendimento, com choro, tristeza e sentimento de raiva em relação ao pai.

Prisão preventiva

Após reunir informações sobre o caso, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado à Justiça. O mandado foi cumprido na zona rural de Presidente Figueiredo.

O homem foi levado à delegacia para os procedimentos legais e deverá passar por audiência de custódia. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

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