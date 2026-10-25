Amazonas

Inácio Evangelista recebeu atendimento após apresentar mal-estar na Escola Estadual Cônego Azevedo, no bairro Aparecida; no primeiro turno, um eleitor morreu durante a votação.

Manaus (AM) – Um idoso precisou de atendimento após passar mal na manhã deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026, na Escola Estadual Cônego Azevedo, no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

Imagens do momento mostram o homem sentado enquanto pessoas ao redor tentavam ajudá-lo e massageavam a região do peito. Policiais militares do Amazonas também estiveram no local para auxiliar no socorro.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do idoso após o atendimento.

Primeiro turno teve morte de eleitor

No primeiro turno das eleições, uma pessoa morreu durante o período de votação em Manaus. O caso chamou a atenção para a necessidade de assistência aos eleitores que apresentam problemas de saúde nos locais de votação.

Idoso passa mal durante votação em escola na Zona Sul de Manaus https://t.co/ZKNjFMWR4M — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 25, 2026

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