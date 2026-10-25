ELEIÇÕES 2026

Campanhas alegam problemas no transporte público e condições climáticas que dificultaram o acesso de eleitores às urnas.

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo (25), a ampliação do horário de votação até as 19h em localidades afetadas por problemas no transporte público e condições climáticas adversas. Os pedidos ocorreram após relatos de dificuldades de eleitores para chegar às urnas.

O pedido de Flávio Bolsonaro abrange 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A campanha argumentou que chuvas fortes, alagamentos, deslizamentos e interdições de vias prejudicaram o deslocamento dos eleitores. Além disso, encaminhou a solicitação ao presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques.

Já a campanha de Lula pediu a extensão do prazo em São Paulo e em municípios da Bahia. Também apresentou uma solicitação mais ampla, que inclui localidades de outros estados. Segundo os representantes da campanha, a redução da oferta de transporte público dificultou o acesso de eleitores aos locais de votação.

Falta de ônibus motivou pedidos na Bahia e em São Paulo

Na Bahia, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, pediu a extensão da votação até as 19h em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. A entidade alegou que a circulação de ônibus diminuiu durante o segundo turno, apesar da previsão de transporte gratuito e de uma oferta equivalente à dos dias úteis.

Em Salvador, uma vistoria do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) identificou uma frota inferior à prevista para dias úteis. Por isso, o presidente do tribunal, desembargador Mauricio Kertzman Szporer, determinou o restabelecimento integral do serviço. Ele também ordenou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, por suposto descumprimento de decisão judicial. A ordem prevê ainda multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento.

Na capital paulista, a campanha de Lula também denunciou falhas na operação dos ônibus. De acordo com informações apresentadas à Justiça Eleitoral, cerca de 60% da frota prevista estaria em circulação. O percentual contraria uma determinação para que o serviço operasse com a programação dos dias úteis. Além disso, eleitores relataram longas esperas em pontos e terminais.

TSE analisa pedidos de ampliação do horário

O presidente do TSE, Kássio Nunes Marques, afirmou que analisaria os pedidos de ampliação do horário no momento adequado. Sobre a situação na Bahia, o ministro disse que aguardava informações do TRE-BA para avaliar a dimensão dos problemas relatados.

Em outra medida, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, reforçou o direito de voto para quem estivesse nos locais de votação às 17h, horário previsto para o encerramento. Nesses casos, a Justiça Eleitoral deveria garantir o atendimento por meio da distribuição de senhas. A orientação também abrange eleitores nas áreas externas ou nas vias de acesso aos locais de votação.

As campanhas pedem a extensão do horário para garantir que eleitores prejudicados por problemas no transporte ou pelo mau tempo possam participar do segundo turno. No entanto, a mudança depende de decisão da Justiça Eleitoral.

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