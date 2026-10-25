Transporte público

Gratuidade dos ônibus termina às 18h deste domingo; operação conta com 1.340 veículos na capital

A gratuidade dos ônibus em Manaus termina às 18h deste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A Prefeitura de Manaus mantém 1.340 veículos em circulação para facilitar o deslocamento dos eleitores. Após esse horário, os passageiros voltam a pagar a tarifa.

A operação especial começou às 4h e conta com 1.145 ônibus do transporte público convencional e 195 veículos do transporte complementar. Além disso, a prefeitura mobilizou aproximadamente 300 agentes de trânsito e fiscais de transporte para organizar o fluxo de veículos e auxiliar os eleitores.

Transporte gratuito até as 18h

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a gratuidade vale durante todo o período, das 4h às 18h. No entanto, o benefício termina mesmo para quem ainda estiver retornando para casa após votar.

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, explicou que a operação busca garantir o deslocamento dos eleitores aos locais de votação. Segundo ele, o transporte gratuito segue a Lei Municipal nº 3.708/2026.

Serviço especial para pessoas com deficiência

Além dos ônibus convencionais e complementares, a prefeitura disponibiliza o serviço Transporta para pessoas com deficiência (PcDs) e dificuldades de locomoção.

O serviço busca os passageiros em casa, leva-os até o local de votação e, depois, faz o transporte de volta à residência.

Agentes atuam no trânsito

Os agentes do IMMU trabalham das 6h às 23h, distribuídos em três turnos e 90 postos de serviço. A operação abrange mais de cem locais de votação e vias movimentadas, como as avenidas Noel Nutels, Max Teixeira, Constantino Nery, Djalma Batista e Brasil.

A equipe também atua para evitar estacionamento irregular, filas duplas e congestionamentos nas proximidades das escolas.

Além disso, a votação em Manaus ocorre das 7h às 16h, no horário local. Portanto, quem ainda precisar utilizar o transporte coletivo deve ficar atento: a gratuidade termina às 18h deste domingo.

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