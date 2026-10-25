Impasse eleitoral

Desembargadora Carla Reis diz que tribunal aguarda instruções oficiais para definir como aplicar a medida no Amazonas

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargadora Carla Reis, afirmou neste domingo (25) que o tribunal aguardava orientações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a prorrogação do horário de votação no estado.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinou a extensão do prazo em todo o país até as 19h, no horário de Brasília. Em Manaus, devido ao fuso horário, o limite correspondia às 18h. A decisão atendeu a um pedido relacionado a dificuldades no transporte de eleitores. A medida atribuiu ao TSE a responsabilidade de orientar sua aplicação.

A declaração de Carla Reis ocorreu logo após as 16h, horário local previsto para o encerramento da votação no Amazonas. Segundo a presidente, o processo eleitoral no estado já havia terminado, e algumas urnas do interior tinham começado a transmitir os resultados quando o sistema parou.

“Por ora, não recebemos nada oficialmente”, afirmou a desembargadora durante coletiva na sede do TRE-AM, em Manaus.

Carla Reis explicou que o tribunal regional dependia das instruções do TSE para definir como cumprir a decisão. A situação gerou dúvidas porque algumas urnas já estavam fechadas e certos mesários haviam deixado os locais de votação.

Naquele momento, o TRE-AM ainda não tinha recebido orientações sobre como proceder. A presidente afirmou que o tribunal cumpriria a determinação assim que recebesse as instruções oficiais.

A decisão também provocou a interrupção temporária da totalização dos votos no país. O TSE suspendeu a contagem enquanto os tribunais aguardavam esclarecimentos sobre os procedimentos diante da prorrogação. A Agência Brasil noticiou a decisão e a suspensão da totalização neste domingo.

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