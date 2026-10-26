Novo mandato

Lula reverte vantagem de Flávio Bolsonaro no segundo turno, vence com 51,75% dos votos válidos e conquista novo mandato após virada histórica

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (25) e garantiu mais um mandato à frente do Brasil. Com 51,75% dos votos válidos, o petista recebeu 64.060.216 votos, contra 59.719.617 do adversário, que somou 48,25%.

Com 99,75% das urnas apuradas, a eleição estava matematicamente definida, com vitória de Lula. O resultado representa uma virada histórica na disputa presidencial brasileira, já que o petista terminou o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro e conseguiu reverter a vantagem na votação decisiva.

Lula reverte vantagem de Flávio

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro ficou na frente, com 47,03% dos votos válidos. Lula, por sua vez, recebeu 45,16%, uma diferença de 1,87 ponto percentual.

Na segunda etapa, porém, o resultado mudou. Lula ampliou sua votação e ultrapassou o adversário, conquistando a maioria dos votos válidos. Dessa forma, o petista garantiu a vitória e seguirá na Presidência da República a partir de janeiro de 2027.

Virada rompe sequência histórica

Desde a redemocratização, nenhuma eleição presidencial decidida em segundo turno havia terminado com a vitória de um candidato que ficou atrás do adversário na primeira votação. O padrão se repetiu nas disputas de 1989, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Em 1989, Fernando Collor venceu Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, depois de liderar a primeira votação. Posteriormente, Lula venceu José Serra em 2002 e Geraldo Alckmin em 2006, após terminar o primeiro turno na frente.

O mesmo ocorreu em 2010 e 2014, quando Dilma Rousseff venceu as disputas após liderar a primeira etapa. Em 2018, Jair Bolsonaro também manteve a vantagem do primeiro turno e derrotou Fernando Haddad.

Já em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro no segundo turno depois de liderar a primeira votação, com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% do então presidente, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desta vez, entretanto, Lula reverteu a desvantagem inicial e mudou esse histórico. A vitória sobre Flávio Bolsonaro marca a primeira vez, desde a redemocratização, que um candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar vence a eleição presidencial no segundo turno.

Novo mandato começa em janeiro

Com a vitória confirmada matematicamente, Lula se prepara para iniciar um novo mandato em 1º de janeiro de 2027. Até a posse, o governo deverá organizar a transição e definir as prioridades para o próximo período presidencial.