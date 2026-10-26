ELEIÇÕES 2026

Presidente do TSE confirmou a vitória de Lula, parabenizou os candidatos e comentou os desafios técnicos provocados pela prorrogação do horário de votação.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (25) ter “toda a segurança no processo eleitoral” ao confirmar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Durante pronunciamento após a apuração, o magistrado também parabenizou Lula pela vitória e Flávio Bolsonaro (PL) pela participação no segundo turno.

Nunes Marques informou que telefonou para os dois candidatos após o resultado. Ao se dirigir a Lula, destacou sua trajetória política e lembrou que o petista participou de oito eleições como candidato à Presidência, vencendo quatro delas. Sobre Flávio Bolsonaro, que disputou o cargo pela primeira vez, o ministro reconheceu a votação obtida pelo senador.

Durante o pronunciamento, o presidente do TSE também comentou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou até as 19h o horário de votação nas seções eleitorais que ainda estavam abertas.

Nunes Marques afirmou que uma decisão dessa natureza precisa ser avaliada com cuidado e estrutura técnica. Segundo ele, a determinação foi anunciada quando milhares de urnas eletrônicas já haviam sido encerradas, o que impedia a reabertura dos equipamentos.

O ministro explicou que foi necessário bloquear temporariamente o recebimento dos Boletins de Urna (BUs) para garantir a segurança das informações durante o processamento dos votos. Ele ressaltou que a medida buscou impedir que os dados fossem acessados antes do momento adequado.

O presidente do TSE também afirmou que nunca havia ocorrido uma prorrogação do horário de votação na história do tribunal. Segundo ele, não seria possível avaliar, em poucas horas, todos os possíveis efeitos técnicos de uma mudança desse tipo sobre a apuração.

Apesar das dificuldades, Nunes Marques disse que as equipes técnicas conseguiram contornar os problemas e dar continuidade à totalização dos votos. O ministro agradeceu aos profissionais envolvidos na operação e destacou o trabalho realizado para manter a segurança do sistema eleitoral.

A prorrogação do horário foi determinada após um pedido apresentado pela campanha de Lula, que apontou dificuldades no transporte público em municípios afetados pela redução da circulação de ônibus. Após a decisão, Nunes Marques orientou os presidentes dos tribunais regionais eleitorais a manterem abertas até as 19h as seções que ainda não haviam encerrado a votação.

Ao confirmar o resultado, o presidente do TSE anunciou que Lula foi reeleito para um novo mandato presidencial, após alcançar mais de 64 milhões de votos, com 99,9% dos votos válidos apurados.

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