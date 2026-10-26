REPRESENTATIVIDADE FEMININA

Jornalista, policial civil e deputada estadual em terceiro mandato, ela construiu trajetória política marcada pela defesa dos direitos das mulheres e por políticas de assistência social.

Alessandra Campelo (PSD) fez história na política amazonense ao se tornar a primeira mulher eleita vice-governadora do Amazonas. Eleita no domingo (25), na chapa encabeçada por Omar Aziz (PSD), ela chega ao Executivo estadual após uma trajetória que reúne atuação parlamentar, experiência na administração pública e defesa de políticas voltadas às mulheres e à população em situação de vulnerabilidade.

Natural de Manaus, Alessandra Campelo da Silva é jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), pós-graduada em Planejamento Governamental e Orçamento Público pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e policial civil concursada. Sua trajetória política ganhou projeção em 2014, quando foi eleita deputada estadual com 25.361 votos, sendo a única mulher eleita para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) naquele pleito.

A parlamentar conquistou a reeleição em 2018 e voltou às urnas em 2022, quando recebeu 48.533 votos e ficou entre os quatro candidatos mais votados para o Legislativo estadual. Em seu terceiro mandato, consolidou atuação voltada à defesa dos direitos das mulheres, ao enfrentamento da violência de gênero e à ampliação da participação feminina nos espaços de decisão. Atualmente, preside a Procuradoria Especial da Mulher da Aleam e também atua na Comissão da Mulher, da Família e da Pessoa Idosa.

Experiência na gestão pública

Além da atuação legislativa, Alessandra acumulou experiência em diferentes áreas da administração estadual. Durante o primeiro governo de Omar Aziz, trabalhou na área de Esportes, Lazer e Juventude e também exerceu função na Secretaria Executiva de Produção Rural, com atividades relacionadas ao setor primário e ao apoio aos produtores.

Entre 2021 e 2022, licenciou-se do mandato parlamentar para assumir a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), período em que participou da execução de programas sociais voltados à população de baixa renda. Entre as iniciativas estão o Auxílio Estadual Permanente, o Prato Cheio, o Crédito Rosa e o programa Dignidade Menstrual, destinado a ampliar o acesso a itens de higiene para estudantes da rede pública.

A atuação na assistência social reforçou sua participação em políticas públicas direcionadas a famílias em situação de vulnerabilidade econômica. No Legislativo, sua agenda inclui propostas de combate à violência contra a mulher, promoção da igualdade de direitos e fortalecimento de mecanismos institucionais de acolhimento e proteção.

Nova etapa na política amazonense

A chegada de Alessandra Campelo à Vice-Governadoria representa um marco na representatividade feminina na política do Amazonas. A eleição também coloca a futura vice-governadora diante do desafio de transformar a experiência parlamentar e administrativa em ações integradas com o governo estadual.

Ao lado de Omar Aziz, ela deverá participar da condução de uma gestão que terá entre os principais desafios ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer a assistência social e responder às demandas de municípios do interior, que enfrentam dificuldades de acesso à saúde, educação, infraestrutura e oportunidades de trabalho.

A partir de janeiro de 2027, Alessandra iniciará uma nova etapa de sua carreira, agora no Executivo estadual. Sua atuação será acompanhada tanto pela expectativa de ampliar a presença das mulheres nos espaços de poder quanto pelos resultados das políticas públicas que vier a desenvolver ao longo do mandato.

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