Denúncia

Esteticista de 22 anos relata agressões físicas e ameaças durante relacionamento com o músico.

O cantor Paulo Henrique de Souza Montanha, integrante da banda de forró Rabo de Vaca, foi denunciado por violência doméstica pela ex-companheira, a esteticista Iara Rodrigues, de 22 anos, em Manaus. Segundo o relato da jovem, as agressões teriam começado no fim de 2025 e incluído socos, puxões de cabelo, empurrões e ameaças.

Natural de Eirunepé, no interior do Amazonas, Iara afirmou que também sofria ofensas verbais e controle sobre sua rotina. Os episódios mais recentes teriam ocorrido em outubro, após desentendimentos do casal.

Em uma das ocasiões relatadas, o cantor teria agredido a jovem e a mantido sob coação dentro da residência. Dias depois, durante uma nova discussão, antes de uma apresentação musical, ele teria voltado a atacá-la e rasgado suas roupas.

A denunciante informou ter realizado exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e reunido áudios, vídeos e conversas para apresentar às autoridades. A advogada da jovem, identificada como Nicole, acompanha o caso e avalia medidas judiciais diante das ameaças relatadas.

Em nota, a banda Rabo de Vaca informou que a diretoria e o departamento jurídico acompanham o caso e analisam as medidas cabíveis. O grupo afirmou que tomará decisões considerando as circunstâncias e os valores da banda.

O espaço permanece aberto para manifestação do cantor e de sua defesa. As acusações devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

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