SOLIDARIEDADE

Campanha do Instituto Yduqs e da ONG Hemocione mobiliza universitários para incentivar doações de sangue; em Manaus, ação ocorre nesta sexta-feira (30), no Hemoam

A formação universitária vai além do conhecimento técnico. Por isso, instituições de ensino também incentivam ações de solidariedade e cidadania. Pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Yduqs firmou parceria com a ONG Hemocione para estimular a doação de sangue no Brasil.

A iniciativa reúne unidades de ensino superior do Ibmec, IDOMED, Wyden e Estácio. Além disso, promove ações entre agosto e outubro de 2026 para mobilizar estudantes, professores e a comunidade.

Campanha alerta para queda nas doações durante o frio

A mobilização busca manter os estoques de sangue seguros durante o inverno. Nesse período, as temperaturas mais baixas e o aumento das doenças respiratórias podem reduzir o número de doadores.

“O frio faz com que muitas pessoas adiem suas visitas aos hemocentros, enquanto o aumento das doenças respiratórias também contribui para afastar temporariamente os potenciais doadores. O resultado é preocupante, pois os estoques diminuem justamente quando a necessidade de sangue continua existindo”, explica Cissa Cardoso, enfermeira e professora do curso de Enfermagem da Estácio.

Para Josiani Nunes, professora de Enfermagem da Wyden, iniciativas como essa também contribuem para a formação dos futuros profissionais.

“É fundamental que o estudante desenvolva uma visão humanizada e compreenda seu papel na sociedade. A participação em campanhas de doação de sangue contribui para essa formação ao aproximar os futuros profissionais de uma necessidade concreta do sistema de saúde e estimular uma cultura de solidariedade e cidadania”, afirma.

Parceria busca formar novos doadores

O fundador do Hemocione, Vitor Pinheiro, destaca o alcance das campanhas realizadas com instituições de ensino superior. Segundo ele, a iniciativa mobiliza parceiros de diferentes cidades e amplia a capacidade de coleta.

“As campanhas com o Ibmec, Wyden, Estácio e IDOMED são o centro de massa do calendário do Hemocione. É um evento de altíssimo impacto, capaz de impactar mais de 10.000 vidas em um espaço de tempo curtíssimo”, afirma.

Pinheiro também compara os resultados da ação com a coleta mensal do Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs). Segundo ele, a campanha consegue coletar quase 50% a mais no mesmo período. Para viabilizar a iniciativa, a organização trabalha com mais de 50 cidades e busca bancos de sangue parceiros.

No entanto, o fundador ressalta que o objetivo vai além do número de bolsas coletadas. “O mais importante é o hábito que as instituições de ensino fomentam em seus alunos e professores de doarem sangue recorrentemente”, diz.

Ele acrescenta que a aproximação entre os postos de coleta e os doadores ajuda a estimular a doação espontânea, quando a pessoa doa sem saber quem receberá o sangue.

Wyden promove ação de doação em Manaus

Em Manaus, o Centro Universitário Martha Falcão Wyden convida a comunidade a participar da iniciativa nesta sexta-feira (30), das 9h às 14h, na Fundação Hemoam, localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, bairro Chapada.

A participação da população é fundamental para manter os estoques dos hemocentros. Afinal, apesar dos avanços tecnológicos, ainda não existe um substituto capaz de reproduzir todas as funções do sangue humano.

Por isso, hospitais, maternidades, centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva e serviços de emergência dependem das doações para atender pacientes.

“Temos o objetivo de promover uma formação cidadã, incentivando a participação de estudantes universitários em ações de responsabilidade social. É muito gratificante poder realizar uma iniciativa capaz de contribuir para salvar a vida de milhares de pessoas!”, afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs.

Quem pode doar sangue?

Antes de doar, é importante verificar os critérios básicos de elegibilidade:

Estar em boas condições de saúde.

Ter mais de 18 e menos de 60 anos. Pessoas acima de 60 anos e jovens de 16 a 18 anos estão sujeitos a critérios específicos.

Pesar mais de 50 kg.

Homens devem respeitar o intervalo mínimo de 60 dias entre doações, com limite de quatro doações por ano.

Mulheres devem respeitar o intervalo mínimo de 90 dias entre doações, com limite de três doações por ano.

Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando.

Mulheres não podem ter passado por aborto ou parto há menos de três meses.

Antes de comparecer, confirme com o Hemoam os critérios atualizados e as condições para realizar a doação.

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