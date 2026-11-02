INFRAESTRUTURA

Ação garante mais segurança e permite a regularização do fornecimento de energia a moradores da Princesinha do Solimões.

“Quando chegamos aqui, era só uma esperança, uma coisa bem distante. Agora, se tornou realidade”, afirma Glória Pedrosa de Souza, de 40 anos, moradora do residencial Betão, em Manacapuru. No sábado (31), a Âmbar Energia entregou a nova rede elétrica construída para atender a comunidade, que aguardava a regularização do fornecimento de energia.

A iniciativa beneficia mais de 200 clientes, que passam a contar com ligações oficiais e fornecimento regular de energia elétrica em suas residências. Iniciada há dois meses, a obra de construção e ampliação da rede incluiu a instalação de 90 postes, sete circuitos e cinco quilômetros de rede multiplexada, além de transformadores e outros equipamentos necessários para reforçar a infraestrutura elétrica da região.

“Construímos uma rede para melhorar as condições e a qualidade do fornecimento de energia aos nossos clientes. Nossas equipes estão trabalhando para garantir a melhor condição possível de atendimento”, explica Joel Linhares, coordenador de Inspeção da Âmbar Energia.

Com a regularização, os moradores também passam a ter a conta de energia em seus próprios nomes, documento que serve como comprovante de residência. Além dos ganhos para a cidadania, as ligações oficiais oferecem mais segurança às famílias, que deixam de depender de instalações improvisadas, e garantem melhores condições para o uso de eletrodomésticos.

“Não tinha asfalto, não tinha água e, principalmente, não tinha energia. Hoje temos água, energia e asfalto. Para nós, é uma grande vitória. Ver o nosso nome estampado na conta de energia abre portas para a gente. Vamos ter realmente um endereço fixo, poder dizer que aquele lugar é nosso”, comemora Glória.

Atendimento móvel

Durante a entrega da nova rede, a Âmbar Energia também disponibilizou o serviço de Atendimento Móvel para orientar os moradores e facilitar o cadastro e os procedimentos necessários à regularização das unidades consumidoras.

O cadastramento também permite identificar as famílias que têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), benefício do Governo Federal que concede descontos na conta de luz a consumidores que atendem aos critérios do programa.

“As famílias que estão sendo regularizadas no Betão vão ter mais dignidade, contar com energia de qualidade e poder se cadastrar na Tarifa Social para ter desconto na conta de energia. Também terão comprovante de residência”, afirma Laura Daniele, supervisora da Âmbar Energia em Manacapuru.

Canais de atendimento da Âmbar Energia

A concessionária está à disposição dos consumidores para tirar dúvidas e dar orientações pelo Call Center e WhatsApp, no número 0800 701 3001; pelo aplicativo Âmbar Energia AM; pelo site ambarenergia-am.com.br; ou pelo Telegram, em @ambarenergiaam_bot. Os endereços dos pontos de atendimento presencial também estão disponíveis no site da empresa.

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