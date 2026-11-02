MÚSICA

Projeto que reúne os dois cantores começou sua circulação nacional na capital amazonense, com público estimado em 20 mil pessoas e comemoração nas redes sociais

Manaus foi o ponto de partida do projeto musical “Muído & Desmanttelo”, que reúne os cantores Nattan e Zé Vaqueiro. A estreia ocorreu na noite de sábado (31), na área externa da Universidade Nilton Lins, e atraiu cerca de 20 mil pessoas, segundo divulgação dos artistas.

Após a apresentação, Nattan comemorou a recepção do público amazonense nas redes sociais. Em uma publicação, o cantor destacou a participação dos fãs e agradeceu pela estreia na capital.

“Manaus, o Desmanttelo foi grande nesse Muído! Nossa música é TOP 9!! Continuem ouvindo muito! Obrigado, meu Deus, e a todos os nossos fãs! Gratidão”, escreveu.

Além disso, o artista chamou a atenção para o desempenho da música do projeto, que, segundo ele, alcançou o 9º lugar em um ranking. Entretanto, a publicação não especificou a plataforma ou a lista em que a faixa aparece.

Zé Vaqueiro também celebrou o resultado da apresentação. Nas redes sociais, o cantor agradeceu ao público e destacou a presença de mais de 20 mil pessoas na festa.

A proposta une dois formatos de entretenimento associados à trajetória dos artistas. De um lado, o “Muído”, ligado à identidade musical de Zé Vaqueiro. Do outro, o “Desmanttelo”, projeto de Nattan. Juntos, eles apresentam um espetáculo que mistura forró, piseiro e sucessos das duas carreiras.

Com a estreia em Manaus, os cantores deram início à circulação nacional do projeto, que pretende chegar a outras cidades brasileiras. A recepção na capital amazonense marcou o primeiro capítulo dessa parceria nos palcos.

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