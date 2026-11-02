ACIDENTE AÉREO

Família estava a bordo da aeronave que caiu no quilômetro 80 da Transamazônica; entre os feridos está uma criança de 5 anos e uma mulher grávida

Um casal e a filha de 5 anos ficaram feridos após um avião de pequeno porte cair na BR-230, a rodovia Transamazônica, em Humaitá, no sul do Amazonas. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 80, a aproximadamente 600 quilômetros de Manaus.

As três pessoas que estavam na aeronave sobreviveram e receberam socorro de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros Militar e de ambulâncias do município. Após o resgate, os ocupantes foram encaminhados para atendimento médico.

As vítimas foram identificadas como Elson Fagundes de Oliveira, de 45 anos, Marcela Pereira Pinheiro, de 35, e a filha do casal, Beatriz. Marcela está grávida de nove semanas.

Informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontam que a aeronave está registrada em nome de Marcela Pereira Pinheiro. O avião que caiu na Transamazônica também apresentava situação regular para a realização de voos privados.

As circunstâncias da queda serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar acidentes e incidentes envolvendo aeronaves.

Leia mais

Jovem de família brasileira era copiloto de jato que caiu nos EUA