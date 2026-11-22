MEIO AMBIENTE

Medição chegou a 254,7 µg/m³ na Vila Amazônia; durante a noite, concentração de partículas ultrapassou 1,5 mil µg/m³ no município.

Parintins (AM) – A concentração de fumaça e partículas poluentes voltou a atingir níveis preocupantes no interior do Amazonas. Na manhã deste domingo (22), a qualidade do ar foi classificada como péssima em Parintins e em outros municípios do estado. Na Vila Amazônia, distrito de Parintins, a medição chegou a 254,7 microgramas por metro cúbico (µg/m³), às 8h. Na região central, o índice alcançou 229,8 µg/m³.

Os dados são do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A situação também era crítica em Nhamundá, com 236,8 µg/m³, e Barreirinha, que registrou 189,7 µg/m³.

Outras cidades também apresentaram concentrações elevadas. Em Itapiranga, foram registrados 157,7 µg/m³; em São Sebastião do Uatumã, 155,7 µg/m³; e em Silves, 128,1 µg/m³.

Já em Itacoatiara, Urucará e Maués, a qualidade do ar foi classificada como muito ruim. Os índices chegaram a 84,9 µg/m³, 92,3 µg/m³ e 94,7 µg/m³, respectivamente.

Pelo sistema Selva, a qualidade do ar é considerada boa quando a concentração de partículas fica entre zero e 25 µg/m³. Acima desse patamar, a classificação passa por níveis que vão de moderado a péssimo.

Concentração de fumaça ultrapassou 1,5 mil µg/m³

A situação em Parintins foi ainda mais grave durante a noite de sábado (21) e a madrugada deste domingo. Às 22h, o sistema Qualiar-UFAM registrou 1.520 µg/m³ de partículas poluentes no ar do município. O valor representa mais de dez vezes o limite a partir do qual a qualidade do ar é considerada péssima.

Moradores também relataram os efeitos da fumaça nas redes sociais. Uma residente descreveu o ar dentro de casa como sufocante e contou que a situação estava prejudicando o sono do filho bebê.

“Aqui dentro de casa tá horrível, meu bebê não consegue dormir”, relatou.

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