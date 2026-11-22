TRÂNSITO

Ocorrências foram registradas neste domingo (22), em diferentes zonas da capital; duas pessoas ficaram gravemente feridas em colisão.

Manaus (AM) – Três acidentes de trânsito foram registrados em diferentes pontos de Manaus neste domingo (22). As ocorrências envolveram colisões, capotamento e veículos que saíram da pista. Em um dos casos, duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma batida entre uma motocicleta e outro veículo. Em outro, um carro invadiu a lateral de uma residência no Centro da capital.

O acidente com vítimas graves aconteceu na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona Norte. Um motociclista e o passageiro ficaram feridos após a colisão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois caídos na via, desorientados e com ferimentos aparentes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Depois de estabilizadas, as vítimas foram encaminhadas em estado grave para uma unidade hospitalar de referência em Manaus.

Carro invade residência no Centro

Por volta das 4h, um carro modelo Palio atingiu a lateral de uma casa na rua Ferreira Pena, no bairro Centro, zona Sul. O impacto danificou a parede de um quarto onde uma idosa dormia. Apesar do susto e dos danos na estrutura do imóvel, ninguém ficou ferido.

Segundo relatos da moradora, o veículo teria perdido o controle antes de atingir a residência. Uma das hipóteses levantadas é de que a condutora tenha dormido ao volante. A moradora também suspeita que ela estivesse sob efeito de bebida alcoólica, mas não há confirmação das autoridades sobre essas possibilidades.

Na casa vivem uma idosa e suas filhas. A parede atingida fica justamente no cômodo onde a mulher estava no momento da colisão.

Carro capota na zona Norte

Outro acidente foi registrado na ladeira do Musa, na zona Norte de Manaus, nas proximidades da portaria, no sentido do bairro Nova Cidade. Um carro saiu da pista, caiu em um barranco e capotou após o motorista perder o controle da direção.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do condutor nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

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