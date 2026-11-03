Trânsito

Falta de capacete e irregularidades envolvendo motociclistas lideraram os registros em Manaus.

Manaus (AM) – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou 852 infrações durante uma operação de fiscalização realizada entre sexta-feira (30) e a manhã desta terça-feira (3), em Manaus e na Região Metropolitana. A ação reforçou o monitoramento nas vias durante o feriado prolongado e teve como foco a prevenção de acidentes.

As fiscalizações ocorreram em todas as zonas da capital, com prioridade para as zonas Leste e Norte, que apresentam maior incidência de sinistros envolvendo motocicletas. Também foi realizada a Operação Lei Seca na rodovia AM-070, com o objetivo de reforçar a segurança viária e coibir a condução de veículos sob efeito de álcool.

Motociclistas lideram registros de infrações

Entre as irregularidades identificadas, as mais frequentes envolveram motociclistas sem capacete ou transportando passageiros sem o equipamento de segurança.

Confira as dez infrações mais registradas:

Conduzir motocicleta sem capacete: 136;

Conduzir motocicleta com passageiro sem capacete: 101;

Conduzir veículo sem equipamento obrigatório: 71;

Conduzir veículo com calçado inadequado: 53;

Dirigir sem habilitação: 50;

Recusar os procedimentos de alcoolemia: 46;

Dirigir sob efeito de álcool: 40;

Permitir que pessoa sem habilitação conduza veículo: 30;

Utilizar descarga livre: 29;

Conduzir veículo sem placa de identificação: 21.

Segundo o coordenador-geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, as operações não têm apenas caráter punitivo. A orientação dos condutores sobre práticas seguras também faz parte do trabalho de prevenção.

“Todas as ações de fiscalização têm a finalidade de buscar reduzir os altos índices de sinistros de trânsito que acometem a cidade de Manaus, principalmente envolvendo motocicletas e que têm como fator humano a razão de mais de 90% dos sinistros, seja por negligência, imprudência ou imperícia”, afirmou.

O coordenador destacou ainda que a conscientização dos motoristas é fundamental para reduzir ocorrências e preservar vidas nas vias do estado.

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