Manaus (AM) – O programa Dívida Zero 2026, da Prefeitura de Manaus, permitiu que contribuintes pessoas físicas e jurídicas regularizassem débitos inscritos em dívida ativa com descontos em juros e multas e condições especiais de parcelamento. O prazo de adesão foi prorrogado até 30 de outubro de 2026.
A iniciativa, coordenada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), foi lançada em 20 de maio, com prazo inicial de adesão até 20 de agosto. Segundo a procuradora-geral do município, Carmem Soeiro, a prorrogação buscou ampliar as oportunidades para que famílias e empresas regularizassem suas pendências com o fisco municipal.
A adesão podia ser feita pela internet, sem necessidade de atendimento presencial. Entre os débitos contemplados estavam pendências do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre Serviço Retido na Fonte (ISSRF), Multas por Infração à Legislação Tributária (MIF), Taxa de Verificação de Funcionamento (TVF) e Taxa de Localização (TL).
Descontos variavam conforme o parcelamento
Os abatimentos incidiam sobre multas e juros de mora, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida pelo contribuinte.
Confira as condições previstas:
- À vista: 100% de desconto;
- De 2 a 12 parcelas: 70% de desconto;
- De 13 a 24 parcelas: 60% de desconto;
- De 25 a 36 parcelas: 50% de desconto;
- De 37 a 60 parcelas: 40% de desconto.
Para pagamentos à vista, o contribuinte podia acessar diretamente o portal do programa, sem necessidade de cadastro. A quitação do débito equivalia à adesão ao edital.
Já quem optasse pelo parcelamento precisava realizar um cadastro antes de acessar o Portal do Parcelamento e simular as condições de pagamento.
No caso de pessoas jurídicas, o sócio ou procurador responsável deveria fazer o cadastro eletrônico como pessoa física e apresentar documentos comprobatórios, como contrato social e procuração.
Benefício adicional para usuários do DT-e
Os contribuintes que já estavam cadastrados no Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) antes da adesão tinham direito a uma condição especial: desconto de 100% em multas e juros para pagamentos parcelados em até seis vezes.
O credenciamento no sistema era realizado pelo endereço dme.manaus.am.gov.br.
Inadimplência pode gerar restrições
A Prefeitura alertou que a permanência de débitos em aberto pode resultar em medidas de cobrança, como bloqueio judicial de contas bancárias, protesto em cartório, negativação junto ao SPC e Serasa, impedimento para emissão de certidão negativa de débitos, penhora e leilão de bens.
Também pode ocorrer inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), além da cobrança de emolumentos cartorários e custas judiciais.
Durante o período de adesão, os contribuintes podiam buscar informações pelos canais de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef): telefone 156, Chat Semef Atende, WhatsApp (92) 3672-1600 ou atendimento presencial na avenida Japurá, nº 488, Centro.
LEIA MAIS:
Alcolumbre escolhe Eduardo Braga como relator-geral do Orçamento de 2027