EDUCAÇÃO

Segunda edição da premiação reconhece professores que desenvolvem projetos voltados à cidadania fiscal e à conscientização sobre a função social dos tributos.

A Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam) divulgou a lista dos 15 professores vencedores da 2ª edição do Prêmio Estadual de Educação Fiscal 2026. A iniciativa é realizada pela entidade em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM), com apoio institucional da Receita Federal do Brasil (RFB), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef).

A premiação tem como objetivo reconhecer e valorizar educadores que desenvolvem projetos voltados à conscientização sobre a importância dos tributos, a aplicação dos recursos públicos e o exercício da cidadania. A iniciativa também incentiva a inserção da educação fiscal no ambiente escolar, aproximando estudantes e professores de temas fundamentais para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa.

A presidente da Affeam, Dercyvone Góes, destaca que o prêmio representa um incentivo à atuação dos professores como agentes de transformação social.

“Quando a educação fiscal chega à sala de aula, ela contribui para formar cidadãos que compreendem melhor seus direitos, deveres e a importância dos recursos públicos para a sociedade. Reconhecer esses professores é valorizar iniciativas que ultrapassam os muros das escolas e ajudam a construir uma cultura de cidadania e responsabilidade coletiva”, destaca a presidente.

Premiação especial reconhece trajetória de professor

Entre os 15 homenageados desta edição, o professor Dilson Gomes de Oliveira, da Escola Estadual Ruy Araújo, receberá uma premiação especial na categoria hors concours, concedida em reconhecimento à sua trajetória de destaque e às conquistas acumuladas em edições anteriores de concursos de educação fiscal.

A homenagem valoriza a dedicação do educador à promoção da cidadania fiscal e sua contribuição para o fortalecimento do tema no ambiente escolar, reconhecendo uma trajetória marcada pelo desenvolvimento de projetos e pela participação de destaque em premiações anteriores.

Confira os 14 professores classificados no Prêmio Estadual de Educação Fiscal 2026

1º lugar – Deylla Lopes Garcez

Escola Estadual Governador Melo e Póvoas.

2º lugar – Sienne Cunha de Oliveira

Escola Estadual Ruy Araújo.

3º lugar – Silmara Branco Galucio

Escola Estadual Doutor Isaac Sverner.

4º lugar – Maria Raquel Souza dos Santos

Creche Municipal Magdalena Arce Daou.

5º lugar – Dalila Martins de Moraes

Escola Estadual Osmar Pedrosa.

6º lugar – Luciana Batista Pedroso

Escola Estadual de Tempo Integral Rafaiel Henrique Pinheiro dos Santos.

7º lugar – Valdeci dos Santos Amorim

CETI Dariana Correa Lopes.

8º lugar – Maria Auxiliadora Caranha

Escola Municipal Professor Waldir Garcia.

9º lugar – Simone Pinto Castro

Escola Municipal Washington Luís Teixeira.

10º lugar – Giese Ribeiro da Costa Vieiralves

Escola Estadual Aderson de Menezes.

11º lugar – Juliana Oliveira Miranda

Colégio Amazonense Dom Pedro II.

12º lugar – Valdenira das Dores e Silva Morais

Escola Municipal Carlos Gomes.

13º lugar – Rafhael de Aguiar Monteiro

Colégio Brasileiro Pedro Silvestre.

14º lugar – Josiane Carvalho Prado

Escola Estadual Santa Terezinha.

Solenidade de premiação será realizada no dia 19 de novembro

A cerimônia de entrega do Prêmio Estadual de Educação Fiscal 2026 será realizada no dia 19 de novembro, às 14h, no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan), localizado na rua Waldomiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim II, em Manaus, ao lado da sede da Seduc-AM.

Durante a solenidade, todos os professores inscritos receberão Diplomas de Honra ao Mérito, em reconhecimento à participação e à contribuição para a disseminação da educação fiscal nas escolas. Os professores classificados também receberão suas respectivas premiações.

A segunda edição do prêmio conta ainda com o apoio cultural da Magnum Indústria da Amazônia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Affeam.

A iniciativa integra os esforços de fortalecimento da educação fiscal no Amazonas, incentivando o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam para a formação de cidadãos mais conscientes sobre a importância da participação social e da correta aplicação dos recursos públicos.

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