RENEGOCIAÇÃO

Feirão reúne mais de 15,5 milhões de ofertas no Amazonas até 6 de dezembro; estado tem 1,8 milhão de inadimplentes

O Amazonas tem 1.855.178 pessoas inadimplentes, segundo levantamento da Serasa referente a setembro. Esse número representa 61,36% da população adulta do estado. Diante desse cenário, a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começou nesta terça-feira (3), com descontos que podem chegar a 99%.

No Amazonas, o mutirão reúne mais de 15,5 milhões de ofertas de negociação. Com isso, as condições podem beneficiar mais de 2,3 milhões de moradores. Já em todo o país, são mais de 750 milhões de ofertas disponibilizadas por 3,3 mil empresas parceiras.

Dívidas no Amazonas somam R$ 11,5 bilhões

Além do número de inadimplentes, o levantamento aponta que as dívidas acumuladas no Amazonas chegam a R$ 11,59 bilhões. Em média, cada pessoa com contas em atraso deve R$ 6.251,50.

Na comparação com agosto, houve aumento de 0,59% no total de inadimplentes. Naquele mês, o estado registrava 1.844.319 pessoas com contas em atraso.

Outro dado do levantamento mostra que as mulheres representam 52% dos inadimplentes no Amazonas. Por outro lado, os homens correspondem a 48%. Em relação aos tipos de dívida, bancos e cartões lideram, com 25,8% do total. Em seguida aparecem o varejo, com 20,7%, e as financeiras, com 19,3%. Por fim, os serviços essenciais, como água, luz e gás, representam 13,5%.

Inadimplência atinge recorde no Brasil

O problema também é expressivo no cenário nacional. De acordo com a Serasa, 84,2 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Isso significa que 51,1% da população adulta tem contas em atraso, maior percentual desde o início da série histórica, em 2016.

As dívidas somam R$ 597,4 bilhões. Além disso, o valor médio devido por consumidor chegou a R$ 7.093,83.

O levantamento também revela uma mudança no perfil das dívidas. Pela primeira vez, as financeiras ultrapassaram as contas básicas de água, luz e gás no ranking nacional. As financeiras representam 20,66% dos débitos, enquanto os serviços essenciais correspondem a 20,32%. Ainda assim, bancos e cartões continuam na liderança, com 27,16%.

Como participar do Feirão

Para quem deseja negociar, as ofertas ficam disponíveis até 6 de dezembro, às 23h59, pelos canais oficiais da Serasa. O consumidor pode acessar o site serasa.com.br, utilizar o aplicativo Serasa ou entrar em contato pelo WhatsApp oficial: (11) 99575-2096.

Além do atendimento digital, também é possível negociar presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios. Até o fim do Feirão, a consulta e a negociação não têm cobrança de taxa. Para isso, o titular deve apresentar um documento oficial com foto.

Por fim, nas dívidas elegíveis, o pagamento do acordo via Pix pode garantir a baixa da negativação na hora, conforme as condições da negociação.

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