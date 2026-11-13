MÚSICA

Projeto “Registro Histórico” reúne sucessos de diferentes fases do cantor e chega a Manaus em 21 de novembro.

A trajetória de Luan Santana será o fio condutor do show “Registro Histórico”, que chega a Manaus no dia 21 de novembro, na Arena da Amazônia. O projeto propõe uma viagem por diferentes fases da carreira do cantor, com um repertório que reúne músicas que marcaram sua história na música brasileira e acompanharam gerações de fãs.

A apresentação reúne sucessos que atravessaram os anos, desde o início da projeção nacional do artista até os trabalhos mais recentes. Entre as canções previstas estão “Meteoro”, “Você Não Sabe o Que É Amor”, “Te Esperando”, “Escreve Aí”, “Chuva de Arroz”, “Acordando o Prédio”, “Sinais” e “Cê Topa”. O repertório também inclui faixas como “Um Beijo”, “Incondicional”, “Nega”, “Adrenalina”, “Boa Memória”, “Promete” e “Água com Açúcar”.

A proposta do “Registro Histórico” é valorizar a memória musical construída ao longo da carreira do cantor. Ao reunir canções de diferentes períodos, o espetáculo aproxima o público de momentos que ajudaram a consolidar sua identidade artística e sua presença no cenário nacional. A seleção também resgata músicas associadas a diferentes fases da vida dos fãs, em uma apresentação que aposta na lembrança e na conexão afetiva com o repertório.

Antes de chegar à capital amazonense, o projeto passou por Goiânia, onde reuniu mais de 30 mil pessoas. A apresentação em Manaus integra a sequência de shows e leva à Arena da Amazônia uma produção centrada na trajetória do artista e na relação construída com o público ao longo dos anos.

Da projeção nacional ao reconhecimento

Luan Rafael Domingos Santana ganhou projeção nacional ainda jovem e se tornou um dos nomes conhecidos da música sertaneja contemporânea. Ao longo da carreira, ampliou seu repertório com influências da música pop, combinando elementos dos dois estilos em canções românticas e faixas de maior ritmo.

O cantor construiu uma discografia marcada por sucessos que alcançaram diferentes públicos e permaneceram presentes em rádios, plataformas digitais e apresentações ao vivo. Entre os trabalhos de destaque está o álbum “Luan Santana ao Vivo”, lançado nos formatos CD e DVD, que conquistou dois discos de platina pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD).

Sua trajetória também inclui premiações como o Grammy Latino, o Prêmio Multishow de Música Brasileira, o Meus Prêmios Nick e o Melhor do Ano. O reconhecimento acompanha uma carreira que mantém a música romântica como uma de suas principais marcas, sem deixar de incorporar novas sonoridades e propostas de produção.

Com o “Registro Histórico”, o artista coloca em evidência canções que ajudaram a construir essa trajetória. Em Manaus, o encontro com os fãs está marcado para 21 de novembro, na Arena da Amazônia.

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