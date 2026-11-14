O clima natalino vai tomar conta do Park Ephigênio Mall neste sábado (14). A partir das 18h30, o shopping realiza o Natal das Luzes, evento gratuito e aberto ao público, com apresentações musicais, personagens natalinos e a aguardada chegada do Papai Noel.
A programação reúne atrações para toda a família, entre elas o Coral Pingo de Gente, Laviniense Ensino Integrado, Orquestra Passione e a cantora Juliana Dominguez. Além disso, personagens natalinos estarão no shopping para animar o público e tornar a noite ainda mais especial.
Um dos momentos mais esperados será a chegada do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos. A celebração marca o início das festividades natalinas no empreendimento e oferece uma opção de lazer para quem deseja aproveitar a data em família.
Com entrada gratuita, o Natal das Luzes acontece no Park Ephigênio Mall, a partir das 18h30.
Leia mais
Quer encontrar o Papai Noel? Vila encantada vira atração para famílias em Manaus