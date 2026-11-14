Show na Zona Leste

Após a apresentação de Uendel Pinheiro na sexta-feira, comemoração continua neste sábado (14), com show de Mikael, distribuição de bolos e sorteio de brindes

Depois do sucesso da primeira noite, o Shopping Grande Circular continua a festa de nove anos neste sábado (14). Desta vez, o cantor Mikael será a atração principal, com apresentação marcada para as 19h30. Além disso, o público poderá aproveitar distribuição de bolos, sorteio de brindes e ações de interação.

Na sexta-feira (13), Uendel Pinheiro abriu a programação com um show que animou os visitantes. Durante a apresentação, o público também participou das atividades comemorativas. Entre elas, a distribuição de bolos e as ações com brindes. Assim, a primeira noite marcou o início das celebrações com música e participação dos clientes.

Agora, a programação segue com Mikael. Para esta segunda noite, o shopping prepara novas atrações para receber famílias e visitantes. Além do show, haverá novamente distribuição de bolos e sorteio de brindes. Dessa forma, o público poderá aproveitar mais uma noite de comemoração.

Segundo Júlio Kitzinger, da equipe de Marketing do Shopping Grande Circular, a festa representa uma oportunidade de agradecer aos clientes que acompanham a trajetória do empreendimento. Além disso, a programação busca fortalecer a relação com o público da Zona Leste.

“Completar nove anos é motivo de muita alegria para todos nós. Essa comemoração também é uma forma de agradecer aos clientes que fazem parte da história do Shopping Grande Circular e que estão conosco ao longo dessa trajetória. Preparamos dois dias de programação para reunir as famílias, celebrar esse momento e proporcionar experiências especiais ao nosso público. Queremos que cada visitante se sinta convidado a participar dessa festa”, destaca.

Histórico de comemorações

Ao longo dos anos, o shopping também promoveu festas de aniversário com atrações musicais regionais. Por exemplo, em 2023 e 2024, o cantor Guto Lima participou da programação. Já em 2025, a comemoração dos oito anos reuniu Berg Guerra, Filho do Piseiro e Sandrinha Andrade em três sábados de apresentações.

Por fim, a festa de aniversário continua neste sábado (14), com show de Mikael a partir das 19h30. O evento é realizado no Shopping Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, e reúne música, brindes e atividades para os visitantes.

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