HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL

Especialista da JAN-PRO Manaus explica os erros mais comuns na limpeza de banheiros coletivos e os cuidados para evitar a contaminação cruzada.

A limpeza de banheiros coletivos exige mais do que água, sabão e desinfetante. Em locais com grande circulação de pessoas, a higienização depende de técnicas específicas. Dessa forma, é possível evitar a contaminação entre superfícies e garantir a remoção adequada da sujeira.

A JAN-PRO, especializada em limpeza comercial, destaca a importância de protocolos, produtos adequados e profissionais capacitados. Esses cuidados ajudam a manter os ambientes higienizados e seguros.

Na franquia de Manaus, Francisco Pimentel, gerente de qualidade da JAN-PRO Manaus, explica quais são os erros mais comuns nessa rotina. Além disso, aponta os cuidados necessários para evitá-los.

“É muito comum as pessoas acreditarem que limpar significa apenas retirar a sujeira visível ou deixar o ambiente perfumado. Na verdade, a higienização adequada envolve limpeza e desinfecção. Também é fundamental respeitar as orientações do fabricante quanto aos produtos químicos, à diluição e ao tempo de contato, pois esses cuidados são essenciais para eliminar os microrganismos”, explica Francisco.

Limpeza e desinfecção exigem cuidados diferentes

A remoção da sujeira e a desinfecção são etapas diferentes, mas complementares. Por isso, é importante seguir as orientações dos fabricantes sobre o uso dos produtos. Entre os cuidados estão a diluição correta e o respeito ao tempo de ação.

Superfícies também precisam de atenção

Em banheiros de empresas, shoppings, escolas, clínicas e outros estabelecimentos, a frequência da higienização deve considerar o fluxo de pessoas.

Além de vasos sanitários, pias e pisos, a equipe precisa incluir superfícies de contato frequente na rotina. Entre elas estão maçanetas, torneiras, acionadores de descarga e dispensadores de sabonete e papel.

Outro cuidado importante é evitar o uso dos mesmos materiais de limpeza em diferentes áreas sem a devida separação.

“Um erro muito frequente é utilizar panos, esponjas e outros utensílios em diferentes áreas do banheiro, principalmente na limpeza de vasos sanitários, pias, torneiras e maçanetas. Isso pode provocar a chamada contaminação cruzada, que acontece quando transportamos microrganismos de uma superfície para outra. Por isso, é importante estabelecer um protocolo de limpeza bem definido para garantir um ambiente seguro”, ressalta Francisco.

Treinamento e planejamento reforçam a higienização

Para a JAN-PRO, a limpeza profissional exige planejamento, cronogramas e treinamento das equipes. Dessa maneira, a adoção desses cuidados contribui para manter a regularidade dos serviços.

Além disso, protocolos bem definidos ajudam a evitar que superfícies e pontos importantes fiquem de fora da higienização.

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