Música

Ex-vocalista do Skank se apresenta no dia 21 de novembro, na Ponta Negra, e encerra a programação da 11ª Corrida-Show Nossa Energia Move a Amazônia.

Uma das vozes mais conhecidas do pop rock brasileiro chega a Manaus para uma noite de clássicos. No dia 21 de novembro, Samuel Rosa se apresenta na Praia da Ponta Negra, Zona Oeste da capital. A apresentação, por sua vez, encerra a 11ª Corrida-Show Nossa Energia Move a Amazônia (NEMA). Além disso, os ingressos para o primeiro lote já estão à venda.

Samuel Rosa apresenta sucessos da carreira

Ex-vocalista e guitarrista do Skank, grupo do qual foi um dos principais nomes por mais de três décadas, Rosa construiu uma trajetória marcada por canções conhecidas do público brasileiro.

Agora em carreira solo, o artista apresenta um repertório que percorre diferentes fases de sua produção musical. Ao mesmo tempo, mantém no centro do show os grandes sucessos que ajudaram a consolidar sua história na música.

A escolha da atração também levou em conta a preferência de quem acompanha o NEMA. Nesse sentido, segundo Talles Luna, sócio-diretor da RLX Eventos, uma pesquisa realizada pela organização apontou o nome do artista entre os pedidos para esta edição.

“O Samuel é um artista que atravessa gerações e mantém uma conexão muito forte com o público local. Ao ouvir as pessoas sobre o que gostariam de encontrar nesta edição, identificamos um pedido muito claro por grandes sucessos, aquelas músicas que todo mundo reconhece e canta junto. A escolha dele traduz esse desejo e também está alinhada à proposta do NEMA de oferecer uma experiência musical potente, em um cenário tão especial como a Ponta Negra”, afirma.

Bandas locais também integram a programação

Além da apresentação de Samuel Rosa, a noite contará com atrações amazonenses. Primeiro, o DJ John Cavalcante será responsável por abrir a programação.

Logo depois, a banda Camelos Barbados sobe ao palco para o pré-show. Para a ocasião, o grupo prepara um especial dedicado a Los Hermanos.

Corrida terá percursos de 5 km e 9 km

O show integra a programação da Corrida-Show, realizada pela RLX Eventos em parceria com a Equador Energia. A prova, por sua vez, terá percursos de 5 km e 9 km, com largada às 16h30, na Praia da Ponta Negra.

Com 11 edições, o NEMA já faz parte do calendário de eventos de Manaus. Além de reunir atletas e público, a iniciativa mantém a proposta de conectar esporte e música em uma mesma experiência.

Dessa forma, a programação começa com a corrida durante a tarde e, na sequência, segue com o festival musical.

NEMA 2026 terá diferentes setores

Para acompanhar o show, o NEMA 2026 contará com diferentes setores na área do evento. As opções variam conforme a localização, a estrutura e os serviços oferecidos.

O Front Stage Dois Rios, por exemplo, será um setor único diante do palco. O espaço contará com bares e atendimento volante.

Já a Área VIP Jackie Tequila terá estrutura elevada e capacidade limitada. Além disso, oferecerá bares exclusivos, banheiros, garçons, mesas bistrô e uma área VIP pé na areia, em frente ao palco.

Por sua vez, os camarotes fechados terão comercialização direta pela RLX Eventos.

A organização também prevê uma praça gastronômica, marcas parceiras e ativações durante o evento. No entanto, esses detalhes serão apresentados nas próximas etapas de divulgação.