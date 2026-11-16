PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Abertura ocorre às 19h, com Cantata Natalina; programação também terá chegada do Papai Noel e espetáculo com mais de 40 artistas.

A chegada do Natal é marcada por tradições que atravessam gerações, como reunir a família, cantar músicas natalinas e acompanhar o acendimento das luzes. Em Manaus, o Manaus Plaza Shopping inicia sua programação de fim de ano nesta segunda-feira (16), às 19h, com a abertura do Natal Mágico do Plaza.

Para marcar a ocasião, o shopping promove uma Cantata Natalina em parceria com o Instituto Amazonic Trend. A apresentação reunirá música e dança para abrir as celebrações.

Cantata Natalina abre programação nesta segunda

A programação começa com o acendimento das luzes de Natal e a apresentação da Cantata Natalina. Durante o evento, cantores e bailarinos interpretarão músicas tradicionais da época e encerrarão a apresentação com uma coreografia especial.

Além disso, o shopping preparou atividades voltadas às crianças e às famílias. Entre as atrações estão a decoração temática, a iluminação especial e a presença do Papai Noel.

Papai Noel chega ao shopping em 29 de novembro

No dia 29 de novembro, o Papai Noel chega ao Manaus Plaza Shopping para receber crianças e familiares. Durante a visita, o bom velhinho ouvirá os pedidos dos pequenos, receberá cartinhas e posará para fotografias.

Espetáculo reúne mais de 40 artistas em dezembro

Em dezembro, o público também poderá assistir ao espetáculo “O Sonho de Ayla”, uma produção do shopping em parceria com o Amazonic Trend.

A apresentação reunirá mais de 40 atores e bailarinos em uma história que combina teatro, música e dança. Além disso, a montagem destacará ritmos e manifestações culturais brasileiras.

Para assistir ao espetáculo, cada pessoa deverá doar 1 kg de alimento não perecível.

Compras a partir de R$ 400 dão direito a voucher

A programação também inclui uma ação promocional em parceria com O Boticário, entre 29 de novembro e 24 de dezembro.

Nesse período, clientes que realizarem compras a partir de R$ 400 nas lojas participantes poderão receber um voucher de R$ 100. O cliente poderá utilizar o benefício exclusivamente na unidade da marca no Manaus Plaza Shopping.

A campanha limita a participação a um voucher por CPF e exige idade mínima de 18 anos. Além disso, a promoção segue enquanto durarem os estoques, conforme o regulamento. Compras em supermercados e serviços não entram na ação.

Por fim, o público pode consultar mais informações sobre a programação no Instagram oficial do shopping, pelo perfil @manausplaza.