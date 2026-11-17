PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Evento reuniu famílias no último sábado (14), com apresentações musicais, personagens natalinos e a chegada do bom velhinho

O Natal já começou no Park Ephigênio Mall, em Manaus. O empreendimento realizou, no último sábado (14), o Natal das Luzes, com chegada do Papai Noel, apresentações musicais e personagens natalinos. O evento reuniu famílias para celebrar o início das festividades de fim de ano.

A programação contou com apresentações do Coral Pingo de Gente, Laviniense Ensino Integrado, Orquestra Passione e da cantora Juliana Dominguez. Além disso, personagens natalinos circularam pelo espaço, levando fantasia e diversão ao público.

Chegada do Papai Noel foi destaque

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a chegada do bom velhinho, que reuniu crianças e adultos em uma recepção marcada por entusiasmo e emoção.

A celebração também proporcionou momentos de convivência e registros em família, reforçando o clima natalino no empreendimento.

Com o Natal das Luzes, o Park Ephigênio Mall deu início à programação de fim de ano. Mais informações sobre as atividades podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial do shopping: @parkephigeniomall.

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