CULTURA INDÍGENA

Livro da jornalista Cristina Monte reúne 70 histórias de mulheres dos nove estados da Amazônia Legal e será lançado em 19 de novembro, com patrocínio do INDT.

Por volta dos 9 anos, Pully Kambeba pediu ao avô, tuxaua de sua comunidade, que a ensinasse a tocar. Foi com ele que aprendeu tambor e maracás, instrumentos que levará ao lançamento de Amazônidas – Retratos e Trajetórias de Mulheres que Empreendem, da jornalista e escritora Cristina Monte. A apresentação da jovem indígena do povo Omágua Kambeba integra a programação do evento, que será realizado em Manaus, no dia 19 de novembro, em encontro exclusivo para convidados.

Estudante de Odontologia, Pully cresceu acompanhando a luta de seu povo por meio dos cantos e das danças. “A música é uma forma de se comunicar e expressar a emoção do nosso povo”, diz. Para ela, o canto é sagrado e também uma forma de falar sobre sua cultura e expressar o orgulho de pertencer ao povo Omágua Kambeba.

Pully vende artesanato com a mãe na própria aldeia. Na época da seca, os turistas têm mais dificuldade para chegar à comunidade, o que afeta as vendas. É ali que mãe e filha comercializam todas as suas peças.

Setenta histórias de mulheres da Amazônia

O desafio vivido por Pully e pela mãe ajuda a entender uma das questões que atravessam o livro, a influência das condições de cada lugar sobre o trabalho e as escolhas de quem empreende. Reunidas entre 2023 e 2025, as 70 histórias apresentam mulheres que criaram negócios, desenvolveram pesquisas e organizaram iniciativas culturais e comunitárias nos nove estados da Amazônia Legal.

Cristina Monte começou a pensar no projeto após voltar a Manaus da cerimônia do Prêmio Jabuti de 2022, edição em que seu livro A Amazônia Sustentável e o Ecossistema Empreendedor foi finalista. Na nova obra, a jornalista acompanha as escolhas, dificuldades e recomeços de mulheres que construíram suas trajetórias na região.

Com patrocínio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e prefácio da jornalista Mazé Mourão, o livro será apresentado em um encontro com a autora, participantes da obra e convidados. Além de Pully Kambeba, a programação contará com a apresentação musical de Márcia Siqueira e terá condução da cerimonialista Norma Araújo, ambas retratadas no livro.

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