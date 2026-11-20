Acidente

Duas crianças, de 1 e 2 anos, estavam no veículo; todos os ocupantes foram encaminhados a unidades de saúde.

Manaus (AM) – Seis pessoas, entre elas duas crianças de 1 e 2 anos, estavam em um Volkswagen Gol que capotou na noite desta quinta-feira (19), em uma ladeira na divisa entre os bairros Lírio do Vale e Nova Esperança, na zona centro-oeste de Manaus. O acidente ocorreu durante a chuva que atingiu a capital. Não houve registro de mortes.

Informações preliminares apontam que o asfalto molhado pode ter contribuído para o acidente. O motorista, identificado como Luís Fernando, de 21 anos, perdeu o controle da direção ao descer uma ladeira íngreme, fazendo o veículo capotar.

Os seis ocupantes foram resgatados e encaminhados a unidades de saúde. As duas crianças receberam atendimento prioritário e foram levadas primeiro ao hospital. Em seguida, os adultos também foram conduzidos para atendimento médico.

Equipes da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar prestaram apoio à ocorrência. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuaram na organização do trânsito e na retirada do automóvel da pista após o resgate das vítimas.

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