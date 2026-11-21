ABALO SÍSMICO

Tremor de magnitude 6,7 também foi percebido em municípios do Acre e em cidades próximas à fronteira amazonense.

Manaus (AM) – Moradores de Manaus e de municípios do interior do Amazonas relataram ter sentido tremores na noite desta sexta-feira (20), após um terremoto de magnitude 6,7 atingir a região central do Peru.

O abalo foi registrado às 19h09, no horário local, e teve profundidade de 108 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi localizado próximo à região de Junín, no centro do território peruano.

Além da capital amazonense, o tremor foi percebido em municípios próximos à fronteira com o Acre, como Guajará, Eirunepé e Envira. No Acre, moradores também relataram movimentações em imóveis e objetos, principalmente em Cruzeiro do Sul. Há registros de relatos em Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó e Assis Brasil.

O terremoto também foi sentido em Lima, capital do Peru, onde moradores relataram a movimentação de edifícios e deixaram imóveis após o tremor.

Atividade sísmica

O Peru está localizado em uma região de intensa atividade sísmica, marcada pelo encontro das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana. Esse movimento provoca terremotos que podem ser sentidos a grandes distâncias, dependendo da magnitude e da profundidade do abalo.

Até a divulgação das primeiras informações, não havia registro oficial de mortes ou danos provocados pelo terremoto no Peru.

LEIA MAIS:

R7: pistoleiro do CV veio do Rio com missão de matar secretário de Segurança de Manaus